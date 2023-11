Los primeros días de la fiesta cinéfila de la Argentina

Lo primero que hay que saber a la hora de la edición 38° del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es que a la hora de las entradas, ya que se agotan, hay que correr. Dicho esto, ya ha comenzado el festival que va bajo la dirección artística de Pablo Conde y cuenta con su huella a la hora de la cultura pop en la mayoría de sus decisiones, y que también es comandado por su presidente Fernando Juan Lima, alguien que siempre ayuda al cine a encontrar su lugar. Lo hizo con su película de apertura “Hombre de la esquina rosada”, un clásico argentino de René Mújica.

Para comenzar, tres eventos a destacar que hablan de una línea editorial, que tiene que ver tanto con darle la mano a Hollywood, rescatar y cuidar al cine argentino (y celebrarlo, como bien marca la apertura) y darle un espacio de cariño y agradecimiento a rincones donde el cine es cuidado como en pocos lugares. El primero tiene que ver con el gran invitado internacional del festival. El español Juan Antonio Bayona, un nombre enorme en Hollywood, con films como Lo inevitable, El orfanato y Jurassic World, que es considerado parte del linaje heredero de la pasión de Steven Spielberg por el cine popular hecho con potencia. Bayona llega al evento de la mano de Netflix, para presentar La sociedad de la nieve, su versión de la famosa historia real de los rugbiers uruguayos que quedaron en plena Cordillera de Los Andes y sobrevivieron de la manera que podían hacerlo. Además del estreno del film, antes de su llegada en enero a la plataforma, el festival tendrá en el Teatro Colón Mar del Plata, de manera gratuita, y parte de su ciclo Charlas con Maestros y Maestras. Se suma bajo el mismo ciclo, Charlas con Maestros y Maestras, se suma un saludo a la dama de oro del cine argentino, Graciela Borges, que será el miércoles 8 a las 18. El viernes 10 se suma una tercera charla, bajo esa misma potencia, que es la que dará María José Santacreu, que no es otra cosa que una celebración de la Cinemateca Uruguaya, una institución adorada por la cinefilia y que se ha sabido construir como una de las mejores en su rubro en todo el planeta. Como ya se dijo, tres formas de entender a un festival que piensa el cine con su corazón.

Culb del comic. Mar del Plata es un evento que también sabe entender de ideas nuevas, por ejemplo, la idea de conjugar historieta y cine, pero lejos de los estereotipos de Marvel a los que el cine se ha acostumbrado y mucho más cerca de otros modos, de autor, recientes y clásicos. Así, por ejemplo, se puede ver Shortcomings, de Randall Park, la adaptación del clásico moderno de Adrian Tomine. La segunda película del trío, prometido como primera parte, es Un homme est mort, basado en el cómic francés de Étienne y

Kris Davodeau y convertida por Olivier Cossu en un largometraje de animación para adultos. La tercera de la pandilla es Danger: Diabolik, con todo el pop italiano de los años 60 a punto de ebullición, a pleno color fuera de borda y a puro cuasi sadismo chillón (que hoy parece cine de autor).

Otro de los pequeños grandes hallazgos es la mirada puesta sobre Ana Mariscal, la actriz, guionista y directora que posee un foco. De la autora española se verán El camino y Segundo López, aventurero urbano. Bajo el sello Fantásticas: nuevas voces del cine británico de género se verán en pantalla a autores y autoras británicas que han creado una nueva visión. Allí se pueden encontrar películas como Hermosa venganza, Censor (que cuenta con un invitado) y Saint Maud, de Rose Glass.

El saludo a un maestro

Siempre es un buen momento para celebrar el cine de Adolfo Aristarain, el director argentino del cual se verán dos películas a modo de festejar su obra: Un lugar en el mundo y Martín (Hache). En la presen-tación del festival, se le dio un premio Astor a la trayectoria al realizador, que no pudo presentarse y el galardón fue recibido por su hijo Bruno, Osvaldo Papaleo y Fito Páez. A la hora del cine nacional, se verán grandes películas del 2023, como pueden ser Blondi, de Dolores Fonzi, Puan, de María Alché y Benjamín Naishtat, Casi muerta, de Fernán Mirás, Los delincuentes, de Rodrigo Moreno, No me rompan, de Azul Lombardía, y El rapto, de Daniela Goggi. Todas realizaciones que marcaron el ritmo de los grandes éxitos de este año, y que el festival entiende como tales. Se suma en Galas, Un pájaro azul, la nueva realización de Ariel Rotter, protagonizada por Julieta Zylberberg. En Panorama Argentino, pueden verse Las ausencias, de Juan José Gorasurreta, El pensamiento analógico, de Paulo Pécora, Procopiuk, de Diego Lumerman, La estrella azul, de Javier Macipe, y Las dos Mariette, de Poli Martínez Kaplun. Otro film local podrá verse en la sección Las venas abiertas, el terror latino en acción, y es Deus Irae, de Pedro Cristiani. Se suman a la medianoche la premiada Cuando acecha la maldad, la gran película de Demián Rugna. Habrá un foco dedicado a Esteban Sapir, el director de Picado Fino y La antena. Se suma el clásico Historias breves, ahora en su versión 21 y Pantalla UBA.