Más problemas para Rosalía: cancelaron los traslados al Movistar Arena y sigue la polémica por su posteo sobre Argentina.

Siguen los problemas para Rosalía: ayer se anunció que no se haría un concierto en su honor que iba a realizarse en Córdoba y hoy se conoció la noticia de que algunos de los servicios de traslado organizados para asistir a los recitales que dará durante agosto en el Movistar Arena fueron cancelados.

La cancelación en Córdoba del show en homenaje a Rosalía

La novedad se difundió al viralizarse un flyer de una compañía que vendía viajes hacia los shows desde la zona sur del conurbano bonaerense. En la imagen puede leerse que el “traslado” para “todas las fechas” fue cancelado.

Traslado de Rosalía cancelado

Esta drástica medida se conoció luego que Rosalía quedara en el centro de una gran polémica mediática por celebrar la consagración de España sobre Argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, un gesto que fue tomado como su adhesión explícita a la famosa campaña contra nuestro país.

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Crece la polémica con Rosalía, suspendieron un homenaje en Córdoba

Todo comenzó cuando la cantante compartió en sus redes sociales un video de Mía Khalifa donde se festejaba la caída de la Selección Argentina. Esta publicación fue vista por muchísimos cibernautas y generó una gran indignación contra la artista.

Ante las repercusiones por lo ocurrido, Rosalía borró ese reposteo y compartió un pedido de disculpas muy breve en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de la bandera argentina acompañada por tres caritas llorando. En el texto dijo: “Le di compartir porque sonaba ‘La perla’, ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón”.

El pedido de disculpas de Rosalía

Cómo devolver las entradas al show de Rosalía y solicitar el reembolso del dinero

En el medio de la polémica, la agencia Noticias Argentinas registró que se empezó a difundir información sobre cómo solicitar el reembolso del dinero por las entradas al show de Rosalía, remarcando que, en nuestro país, el reclamo de los usuarios está respaldado por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240) y las normativas sobre contrataciones a distancia:

- Derecho de arrepentimiento: el cliente puede revocar la compra sin tener que justificar sus razones.

- Plazo límite: el pedido debe realizarse hasta diez (10) días corridos antes de la fecha en que se dará el show.

- Forma de reintegro: El dinero se devuelve íntegramente por el mismo medio de pago por el que se realizó la compra.

Rosalía pidió disculpas en medio de la polémica por un reposteo sobre la Scaloneta: "Mala mía, perdón"

Los pasos para solicitar el reembolso en el Movistar Arena, según NA, son los siguientes:

- Redactar un correo electrónico dirigido a [email protected].

- Adjuntar al email la documentación exigida: comprobante o confirmación de la compra realizada; entradas digitales que se recibieron; y comprobante de pago.

- Llenar el cuerpo del mail con los datos personales correspondientes: nombre completo del titular de la compra; número de documento (DNI); y código (o número) de orden del ticket.

Según el medio antes citado, una vez que se envíe este email, la cancelación ya estará registrada y el reembolso empezará a ser procesado.

HM/MSS