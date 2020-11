“La cultura es alimento para el alma”

Suelen presentarla como la hija del músico Hugo Díaz y la cantante Victoria Cura o la sobrina de Domingo Cura. Pero Mavi Díaz tiene un recorrido propio e intenso desde ser una de las fundadoras de la banda Viuda & Hijas de Roque Enroll, integrar Los Twist hasta ser parte fundamental hoy de Las Folkies. Sin olvidar que desde diciembre del año pasado es la directora de la FM Folklórica, parte clave de Radio Nacional.

“No quería ser música –subraya Mavi Díaz con mucho humor– porque quería ser normal. Nunca lo pude conseguir. Soy profesora de inglés y de lengua castellana. Estudié ciencias de la educación, historia, también cocina y gestión gastronómica. Quise salirme de la vida del artista, pero no pude evitarlo.”

Mavi Díaz & Las Folkies harán su primer show por streaming desde el Centro Cultural Torquato Tasso hoy, sábado 28, a las 22, las entradas están a la venta en Tickethoy.com ($ 610) por la plataforma All Arena. Estarán sobre el escenario además de Díaz, sus compañeras Silvana Albano, en piano, Pampi Torre, en guitarra y Martina Ulrich, en percusión. “Hacía ocho meses que no tocábamos –afirma– nuestro último show fue en febrero, en Paraná. Hicimos conciertos virtuales, pero ahora nos juntamos para ensayar. Ya sabemos que el amor también llega a través de las pantallas. Queremos dar alegría y hemos seleccionado muchos temas para que también bailen en sus casas. Además, abrimos una convocatoria para que nuestro público nos diga qué quiere que interpretemos, a través de las redes sociales”.

—¿Qué anticipás del show?

—Lo haremos en vivo desde el escenario del Torquato Tasso, con cinco cámaras, una grúa, luces, puesta en escena y una gran producción, como se merece nuestro público. Habrá muchos temas de Gaucha y otros que no pueden faltar porque son los preferidos de la gente como Gato Floro, Si pudiera, Por ti y Cuchillos.

—¿Sus letras son feministas?

—Entiendo que son temas con perspectiva de mujer. Este disco –Gaucha– representa más nuestra parada en la vida, la forma de verla y la manera de defender los derechos de la mujer, de las minorías y las diversidades. Es casi una declaración de principios. Se inicia con No me mates donde se alude a la violencia contra las mujeres y contra las minorías. También hay una gran valorización por nuestras danzas nativas. Nos gusta mucho tocar para bailarines. Haremos una arunguita (La Arruguita), una zamba alegre (Los pájaros de Hitchcock) y un remedio atamisqueño (Mi remedio). —¿Cómo es su público?

—Nosotras hacemos folklore y no es igual cómo lo viven en CABA que quienes residen pasando la General Paz. Cuando tocamos fuera de esta ciudad todo el mundo baila. Preferimos actuar en lugares abiertos que en los teatros, porque al estar sentado no pueden bailar. Los públicos de otros países nos sorprenden. Cuando estuvimos en Estados Unidos, aún sin conocernos, la sala estaba llena. En otros lugares el público sale a buscar su música, sea latina, árabe o caribeña y van aunque no conozcan a los intérpretes. En España nos pasó lo mismo, además asocian nuestras melodías con la de ellos. La música conecta con el cuerpo y no pasa por la cabeza.

—¿Vuelven los artistas?

—Teniendo cuidados y protocolos. La cultura es alimento para el alma y es trabajo para mucha gente. Además, una se puede morir de tristeza. Las artes, la música, el cine o la lectura fueron una compañía importante para todos. Es una necesidad básica y debe volver.

Un territorio sin alambres

Desde diciembre del año pasado Mavi Díaz es la directora de la FM Folklórica. 98.7. “Cada vez que entro a la radio le agradezco a cada uno de los trabajadores y les digo gracias. Estuvimos trabajando con el treinta por ciento del personal en el edificio y mantener el aire fue un milagro. Hay gente que se compró con su dinero un micrófono o una placa, para poder seguir saliendo, pero desde su casa. Aquí tenemos unos recursos limitados. Nunca nos imaginamos que esto iba a pasar, ni a durar tanto. La gente que hace radio lo hace con amor, nadie busca llenarse de dinero. La gran columna vertebral de Folklórica es el cariño de todos los que trabajan aquí, para seguir saliendo al aire”.

“Poco a poco estamos volviendo –continúa–. Estoy feliz porque tenemos una radio variada, donde se le rinde culto a los grandes pilares de nuestra música popular y también a los nuevos valores, siempre con una mirada muy federal. Hay programas que directamente se emiten desde las provincias. Estamos orgullosos de haber podido sobrevivir a esto. Creo que conseguimos mantener y acrecentar nuestra audiencia. Los informativos salen desde distintos lugares. Por ejemplo, Quique Pesoa trasmite desde San Marcos Sierra, en Córdoba y se conecta con otras provincias”.

El rol de la radio es muy fuerte, llegamos a lugares donde no hay internet”, concluye la artista.