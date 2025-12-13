Siempre me gustaron los dúos musicales, tal vez por ser como una conversación en la que cada uno puede explayarse, escuchar y ser escuchado. Ese intercambio cercano al espíritu del jazz, pero nutrido por el folclore argentino, el nuevo tango y la música rioplatense, ha sido un eje constante en mi camino. Trabajé durante muchos años en esas estéticas: con Dino Saluzzi desde una mirada más folclórica, con Pablo Ziegler desde el nuevo tango y con Raíces a partir del candombe. A ese recorrido se sumó el Trío Alfombra Mágica, junto a Matías González y Horacio López, un proyecto basado en ritmos folclóricos, rioplatenses y latinos, con arreglos complejos e improvisaciones que impulsaron nuevas búsquedas sonoras. Con la cellista Astrid Motura —con quien también comparto una profunda amistad— seguimos explorando ese universo, y en este formato de cello y guitarra sentimos que aún hay muchísimo por descubrir y desarrollar.

A comienzos de 2025 grabamos juntos La magia -Quique Sinesi & Astrid Motura-.

Este disco es fruto de mucho tiempo, música, vivencias y caminos compartidos. Conocí a Astrid Motura hace unos diez años, cuando coincidimos casualmente en el camarín de un concierto. Poco después la invité a participar en la presentación de un disco mío en Buenos Aires. Meses más tarde comenzamos a tocar en dúo y así nació el deseo de grabar juntos. La pandemia ralentizó el proceso, pero nunca dejamos de trabajar. Aunque las composiciones del CD son de mi autoría, Astrid eligió las obras que más la conmovían y las adaptó para cello, creando sus propios arreglos e improvisaciones. Toda la música fue desarrollada y producida entre ambos. La magia está compuesto por siete temas.

El Río. Surgió durante una gira por Europa, en un hotel frente al Danubio. La melodía evocó el río Paraná y adoptó un ritmo litoraleño, y que Astrid sea de Paraná (Entre Ríos) la acercó aún más a esta obra.

Melodía Aérea 5. Inspirada en Cartas a un joven poeta de R. M. Rilke. Las diez cartas dieron origen a diez piezas para guitarra, y esta versión para cello tomó un nuevo vuelo sonoro.

Suburbio. Propone un sonido más agresivo y contemporáneo, con raíces tanguísticas que recrean la energía urbana y su caos característico.

La magia está dentro tuyo. Antigua composición para guitarra sola que reversionamos para dúo. Su espíritu invita a una búsqueda interior en medio del desconcierto actual. Astrid la llevó hacia un color litoraleño. Esta versión fue seleccionada para un CD editado en Japón dedicado al universo del cello.

Melodía de Olvido. Dedicada a una violinista española que grabó la obra en Buenos Aires mientras yo trabajaba en otro disco. Aquí presentamos una adaptación para cello, con arreglos cuidados y muy personales de Astrid.

Milonga Azul. Tal vez el tema más simple del álbum y uno de los primeros que grabamos juntos.

Berliner Tanguismos. Compuesto en Berlín como parte de cuatro obras inspiradas en la ciudad y sus sonidos, vinculándolos con el tango y el jazz. Originalmente fue escrito para grabar con el gran saxofonista Charlie Mariano. Versionarlo con Astrid, incorporando efectos y recursos expresivos en el cello, fue una experiencia enriquecedora.

Realizar este trabajo con mi amiga y excelente música y cellista Astrid Motura ha sido una profunda alegría. Tocar juntos siempre es un disfrute. La presentación del 18 en Bebop Jazz Club, en Buenos Aires, será una fecha muy especial: además de compartir nuestro CD La Magia, rendiremos homenaje a tres músicos que admiramos profundamente: Hermeto Pascoal, Cuchi Leguizamón y Astor Piazzolla.

*Músico