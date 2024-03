“Nací rompiendo todo lo que existía para crear lo nuevo”

“Encuentra tu opuesto” es la performance de Marta Minujín que dará cierre a la Bienal de Performance 2023, que tendrá lugar a las 16 en el Puente de la Mujer en Puerto Madero. Se trata de una app, donde Minujín plantea una alteración del universo de las apps de citas. Es una continuación de la tradición iniciada por Minujín en los años 60, llamada Simultaneidad, donde jugaba con quinientas llamadas telefónicas y cien telegramas. Marta Minujín sostiene: “Es más divertido conocer a tu opuesto, yo por ejemplo, viví toda la vida con un economista, Juan Carlos Gómez Sabaini y fui muy feliz. Y éramos opuestos, en muchas muchas cosas. Entonces, lejos de la propuesta anterior, que jugaba con que conozcas a tu igual, acá pensé que es más divertido conocer a tu opuesto. Sobre todo en este momento, donde la tolerancia es nada, nula, donde quizás tu amor es otro signo político, otra forma de vida, otra forma de comer. Me interesaba eso, y la gente demostró que también le interesa, porque se han anotado muchísimos para la plataforma que se usará el sábado. Me hace muy feliz que entiendan que en sus opuestos quizás hay algo mucho más interesante de lo que los rodea, sobre todo en esta era donde todo está tan en bandeja, donde podés escuchar lo que queres escuchar todo el tiempo.”

—¿Qué implican las redes en tu proceso creativo hoy?

—Siempre me fascina la instantaneidad. Yo cuando hice el cuadro “Pandemia”, cuando estábamos en pandemia, hice un trabajo bastante obsesivo, riguroso, venía acá al taller donde estoy, pintaba ese cuadro que tardé un año y medio en hacer, me sentía acompañada realmente por toda la gente que me seguía. Y ahora me sigue mucha más gente, y más acompañada me siento. En la soledad me siento acompañadísima. Y hay ahí una vía para crear, para que todos creen. Entonces, sí, las redes siempre han impresionado y acompañado.

—¿Cambió tu forma de pensar el arte desde la redes de sociales y las plataformas?

—Me voy adaptando, porque por ejemplo, antes, cuando hice el happening “Simultaneidad”, que hablé con tres países en simultáneo, y eso en su momento era una forma de adelantarse a eso que hago ahora. Siempre estoy atenta a lo que pasa en la comunicación. No puedo estar indiferente. Pero solo lo hago para contar de formas populares los mitos de cada ciudad, como fue el Big Ben de pan lactal, o acostar el Obelisco y todo lo que dice. Me gustan las herramientas que me permiten jugar con los símbolos de la Ciudad, que es algo que sí amo.

—Siempre lográs que conviva lo popular con lo cotidiano, y juntos, generen la alteración de lo que esperamos. ¿Qué ves en este caso de eso?

—El Partenón de libros políticos, el Lobo Marino de papeles de alfajor: todo eso tiene que ver mucho con lo social, con entender lo popular, y con lo arquitectónico. Y con lo humano, solo puedo hacer una edificación con libros políticos, porque mucha gente, en mucho tiempo, escribió cada uno de esos libros. Me gusta mucho jugar con los símbolos ciudadanos. Entonces aparece mucho en juego. En otra ocasión, cada uno ponía el mail o el teléfono en un libro, y se seguían comunicando. Entonces aparece ahí la comunicación global, me sigue pareciendo fantástico que uno pueda hablar con Hong Kong en un segundo, sin que eso implique un privilegio, donde quieras. Trabajás en tu casa, estando en otros países. Se achicó el mundo, como decía Marshall McLuhan, el mundo se transforma en una aldea.

—¿Qué descubriste de la gente a través del arte?

—Que la gente es creadora en sí misma. La señora que ordena las macetas en la ventana, o cocina la milanesa de otra manera, ya es creativa. No todo el mundo es un artista, pero todo el mundo es creativo. Del arte descubro todo. No puedo saber todo del arte. Yo nací así, rompiendo todo lo que existía para crear lo nuevo.