Qué ver en streaming: las mejores series y películas para este fin de semana largo de julio

El próximo fin de semana largo de cuatro días que comienza este jueves 9 de julio abre una ventana ideal para el consumo de plataformas digitales. Con temperaturas invernales, las principales firmas globales como Netflix, Max y Disney + renovaron sus ofertas.

Cinco series ideales para ver este fin de semana

1) El capo del bloque

El Capo del bloque es una serie surcoreana en Netflix que combina thriller, drama, comedia y crimen. La producción cuenta con la participación de reconocidos actores coreanos, como Ji Sung, Ha Yoon-Kyung, entre otros.

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2) De campesino cuarentón a espadachín legendario II

La segunda temporada de De campesino cuarentón a espadachín legendario II se estrenó este miércoles 8 de julio en Prime Video. La nueva parte continúa adaptando las novelas ligeras de Shigeru Sagazaki y los mangas de Kazuki Satō.

3) La casa de la pradera

La clásica historia La casa de la pradera regreso en una producción original de Netflix. Esta nueva versión busca refrescar la versión literaria para las audiencias modernas, mientras mantiene los valores de comunidad y el viaje de la familia.

4) Pulseras rojas

Pulseras rojas es una aclamada serie de televisión española, que se puede encontrar en Netflix. Creada y escrita por Albert Espinosa, la trama de inspira en las vivencias del propio creador, que pasó más de diez año internado por una enfermedad.

Pulseras rojas es una aclamada serie de televisión española, que se puede encontrar en Netflix.

5) Cambio de marcha

Cambio de marcha ofrece dos temporadas de comedia y drama, emitida por la cadena de ABC y distribuida en streaming mediante Disney +. La producción está protagonizada por los recorridos actores Tim Allen y Kat Dennings.

Cinco películas ideales para ver este fin de semana

1) Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo es una película cuyo estreno esta programado para el 10 de julio de 2026 en Netflix. Esta producción coincide con el 29º aniversario del secuestro y asesinato del concejal de Ermua a manos de la banda terrorista ETA en julio de 1997.

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2) Atrapando un monstruo

Atrapando a un monstruo (cuyo título original en inglés es Dust Bunny ) es una película estadounidense que combina terror, fantasía, acción y humor negro. Se estrenó en cines el 10 de abril de 2026, pero de lanzará a la plataforma de Prime Video para este fin de semana.

3) Furia de titanes

Furia de titanes (título original en inglés: Clash of the Titans ) hace referencia principalmente a dos famosas películas de acción y fantasía basadas libremente en el mito griego de Perseo. La película se puede ver desde HBO Max.

Furia de titanes se puede ver desde HBO Max

4) El exorcismo de dios

El exorcismo de Dios (título original: The Exorcism of God ) es una exitosa película de terror y suspenso, que se puede ver por Filmin. Se trata de una coproducción internacional entre Venezuela, México y Estados Unidos, dirigida por el cineasta venezolano Alejandro Hidalgo.

5) Naufragio: Pesadilla en el mar

"Naufragio: Pesadilla en el mar" es un documental estrenado en Netflix que reconstruye el trágico hundimiento del crucero de lujo Costa Concordia . A través de material de archivo y relatos en primera persona, la producción expone el caos y los fallos de evacuación ocurridos el 13 de enero de 2012 frente a la isla de Giglio en Italia.