Shakespeare y Cervantes se pasean por streaming

Ni siquiera Shakespeare o Cervantes, grandes conocedores del alma humana, previeron internet. En tiempo de forzosa adaptación el Festival de Teatro Clásico Universal tendrá su cuarta edición este año en formato online. Desde el 5 de septiembre hasta el 18 de octubre se podrán ver espectáculos de España, Colombia y Argentina, más charlas de distintos especialistas, sumándose también entrevistas a Ingrid Pellicori, Roberto Perinelli, Héctor Calmet y Mónica Berman, entre otros. Desde la web Alternativa Teatral se redirigirá al link de acceso. Las propuestas estarán disponibles por dos días desde su estreno y se habilitará una gorra virtual.

“Sin darme cuenta (asegura Eduardo Lamoglia, creador y coordinador del Festival) me vi conectado con otros creadores de otros países, con otras tendencias. Eso me enriqueció y me abrió la cabeza, sobre todo al ver a la gente joven abordar un clásico desde otra perspectiva. De otra manera no hubiese sido posible. Esta pandemia en vez de producir ostracismo nos permitió buscar un lugar de encuentro entre todos los teatristas que formamos este festival. No sé si lo virtual vino para quedarse o no, sinceramente no lo sé. Tal vez ahora convivan ambas cosas. Hoy la realidad nos indica que es nuestro único camino para que el teatro pueda seguir todavía vigente”.

Nuestro compatriota Hernán Gené, instalado en Madrid desde 1997 anticipa cómo es Mutis. (Domingo 6/09 a las 17). “El protagonista es un actor que ha representado a Shakespeare durante toda su vida. Shakespeare ha sido su gran éxito, conoce sus obras al dedillo y suele hablar con las palabras del Bardo mejor que con las suyas propias, lo cita a todas horas. Entonces, entre los vapores de la anestesia, repasa su carrera, reflexiona sobre porqué se dedicó al teatro (un arte del que no queda nada más que recuerdos, nada tangible, un arte efímero donde los haya). Habla con Shakespeare como si fuera un amigo, ve a la muerte y baila con ella mientras se descubre enamorado, entremezcla los textos y los personajes que representó”.

Se verán desde España dos versiones de Don Quijote. El vuelo de Clavileño (domingo 13/09 a las 17) con adaptación y dirección de Irina Kourberskaya es el traslado al teatro del capítulo XXXVI del Quijote. “Nos llamó la atención su insólita actualidad- afirma Kourberskaya- El poder trata de mofarse del idealista y se encuentra con que los burlados realizan un viaje en el que reivindican la memoria, la dignidad y descubren la capacidad heroica que late en la pulsión vital de cada ser humano. El cerebro aprende cuando se sorprende, y en la actualidad, como dice Don Quijote: ‘Estamos asistiendo a la razón que de la sinrazón nace’ y sobrevenida de oscuros intereses”. Otra propuesta sobre el clásico de Cervantes es En un lugar de la niebla (domingo 20/09 a las 17), con dramaturgia y dirección de Manuel Pizarro. El tercer espectáculo español será Yerma 2019 (domingo 27/09 a las 17) versión y dirección del clásico de García Lorca a cargo de Juan Pastor.

Representando a nuestro país estarán: Acreedores (jueves 10/09 a las 20) de August Strindberg, en versión de Francisco Civit y Roberto Monzo, con dirección del primero. Antígona (jueves 17/09 a las 20) de Sófocles, versión de Emilio del Valle e Isidro Timón, con dirección de Eduardo Lamoglia. Hamlet, el señor de los cielos (jueves 1/10 a las 20 versión y dirección de Rubén Pires.

La única propuesta que se verá desde Colombia es Macbeth (jueves 24/09 a las 20) con dirección de Albeiro Pérez Valencia. “Pequeño Teatro tomó el riesgo de montar una de las principales y más difíciles obras de Shakespeare ­- subraya Albeiro Pérez Valencia desde Medellín- por múltiples razones. Una, porque creemos que la obra es absolutamente pertinente y relevante en nuestro contexto político y social, y en este sentido creemos también que los espectadores tendrían una buena oportunidad de reflexión respecto a lo que ha sido nuestra historia de violencia. ¿Quién no ha vivido o escuchado sobre las luchas sangrientas que se han gestado en nuestro país por tomar el control ya sea de una ciudad, de un pueblo o un villorrio? ¿Quién no ha escuchado sobre traiciones? ¿Quién no ha escuchado sobre decapitaciones, descuartizamientos y todo tipo de actos violentos para vengarse o para ‘ablandar’ a quién esté en la oposición? La violencia, la lucha por el poder y el conflicto bélico son temas de inspiración en la historia del arte y la literatura”.

LA ACTUALIDAD DE LOS CLASICOS

“Tuvimos en cuenta ciertos puntos de vista -anticipó Eduardo Lamoglia- Lo visual, el sonido, el contenido, el respeto por la palabra, cómo está contado el cuento, sin destrozar a los autores aun siendo adaptaciones muchas veces hechas por los mismos directores. Considero que un clásico atraviesa todas las épocas sin pedir permiso, es un texto que debe enriquecer el espíritu humano. El clásico tiene una visión dinámica para reflejar la sensibilidad moderna de las nuevas generaciones pues un clásico estático es un clásico muerto. Si no, tomemos el ejemplo de Antígona de Sófocles, escrito hace 2.400 años y que viene alumbrando en cada época su ‘propia Antígona’ y así seguirá hasta el fin del universo”.

Se sumarán conferencias los sábados a las 14. Roberto Perinelli (“El clásico teatro independiente. El de ayer y el de hoy. Su evolución y misterio”); Arístides Vargas (“Lo teatral y lo político en América Latina”); Lautaro Vilo ( “Yago: sobre él”); Esteban Bieda (“La tragedia griega frente al vaciamiento del mundo”); Miriam Alvarado (“Algunas reflexiones sobre la representación en (y de) Beckett”); Antonio Vacarezza (“Historia del sainete y semblanzas del sainetero mayor”); Sabrina López Hovannessian (“Artilugios escenográficos clásicos y su reinterpretación actual”); Viviana Diez (“Comedia romana: la máquina teatral y el espectador disperso”) y Sanchís Sinisterra (“Siglo de Oro español”). Cerrará el festival Javier Demaría con su documental.