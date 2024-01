Un musical que se siente orgullosamente argentino

El espectáculo musical, El funeral de los objetos (2021) iniciará su cuarta temporada. Se presentó en salas independientes –El Método Kairós y Complejo Itaca– y llega a La Plaza, en la avenida Corrientes 1660. Harán función los miércoles a las 20, desde el 10 de enero, en la sala Pablo Picasso (entradas a $ 10 mil). El grupo Phepandú está integrado por Fernanda Provenzano y Nicolás Manasseri, más Eugenia Fernández, Víctor Hugo Araguas, Martina Alonso, Matías Zajic, Rafael Escalante y Daniela Rubiatti. Se suman como covers: Christian Edelstein, Nicolás Hernán Quaglini, Alejandra Oteiza, Estefania Alati y Nicolle Scher. Tanto Provenzano como Manasseri comparten la responsabilidad del libro, la idea y la música original, sin olvidar la coreografía.

—¿Cómo hicieron para conquistar público en cada sala independiente en la que estuvieron?

MANASSERI: Nosotros decimos que traspasamos las barreras de los conocidos, de los amigos y familiares. Incluso pudimos llevarla a Mar del Plata donde tuvimos nominaciones para los Premios Estrella de Mar.

PROVENZANO: Empezamos a tener un público genuino. No sé si fijo, pero hay mucha gente que ha repetido el espectáculo varias veces y no son del entorno familiar. Registramos que la propuesta genera un debate post función sobre cómo nos relacionamos con los objetos y se van con una reflexión.

—¿Qué significa el nombre del grupo: phepandú?

M: Estábamos buscando una palabra que nos simbolizara y que nos represente artísticamente. Nos gustaba la palabra metáfora e investigamos en distintos idiomas y apareció que en vietnamita se dice phepandú.

—El espectáculo muestra la relación entre sujetos y objetos, ¿por qué?

P: Nosotros empezamos a trabajar esta construcción de obras en un laboratorio de creación. A partir de esta relación entre los actores y los objetos se impuso el título. Generamos este ritual fúnebre con los objetos, quisimos profundizar en este vínculo, sobre todo en este mundo muy plagado de cosas. La obra también se focaliza en cómo a veces se trata al otro como a un objeto.

—Eligieron que no haya ningún objeto tecnológico…

M: Buscamos objetos simbólicos, porque iban a proponer una mayor identificación con el espectador y son más cercanos. Lo tecnológico es una herramienta bastante necesaria, pero tiene más que ver con una revolución posmoderna en comunicación y sociocultural. El foco está puesto en objetos casi obsoletos a los que les damos afecto y tienen importancia para uno, ya que depositamos algo de nosotros mismos. Así aparece una radio. Descubrimos la potencialidad de los objetos, hay gente que duerme con ella y nos abría un mundo. Ahí estaba el juego en cómo le damos vida a eso que no la tiene y darle la vuelta también de cómo en realidad sí puede tenerla.

—¿Creen que hay un teatro musical argentino?

M: Hay toda una camada desde hace diez o quince años para atrás. Es un crecimiento grande del teatro musical argentino que busca arraigarse un poco más en nuestras problemáticas. Se ve en el paso del tiempo. Creo que tenemos que trabajar muchos años más para generarlo, para que sea algo propio. Me parece que todavía nos faltan más espectáculos exitosos que irrumpan en los niveles comerciales y que no queden sólo como propuestas de culto. Por eso remarcamos que El funeral de los objetos es una obra de teatro musical y que tratamos de luchar para tenerlo con una particularidad más propia y argentina. Alejándonos de las comedias musicales clásicas importadas desde Estados Unidos o Londres.

P: Son muchos los que estamos trabajando en el independiente y vemos que el Complejo La Plaza como el Metropolitan nos abren las puertas para que podamos sumarnos a la escena comercial.

Con pasados teatrales

Ambos son actores y participaron de varios espectáculos solo de texto, pero tuvieron en sus recorridos espectáculos musicales que los han marcado. Fernanda Provenzano recuerda: “Había leído de chica la novela ‘Los miserables’, de Víctor Hugo, luego conocí el CD con sus temas por lo cual cuando estrenaron aquí el musical me fascinó. Pero mi abuela desde muy pequeña me mostró películas que eran clásicos de los musicales como La novia rebelde, My fair lady y muchas de las que hizo Niní Marshall. Creo que ahí se me despertó esta pasión”.

Nicolás Manasseri tiene su propia historia para compartir: “Empecé primero con el teatro musical, de una manera muy lúdica. Hicimos en Rosario, de donde soy, una puesta con música grabada de ‘El jorobado de París’ de Pepe Cibrián Campoy. Tuve una banda de música y después al llegar a Buenos Aires estudié con Raúl Serrano, donde pude entrecruzar mis dos pasiones. Me gusta escribir, escribir y actuar en los musicales, pero para sólo dirigir prefiero una obra de texto”.

Fernanda Provenzano confiesa: “Empecé muy chica, a los seis años en la escuela de danza, soy profesora desde hace quince años y desde ese momento no paré. Tanto Nicolás como yo venimos de la formación en la escuela de Raúl Serrano, creo que eso es algo que caracteriza un poco nuestras obras porque hay mucho teatro, aunque sean musicales”. Esperan poder estrenar sobre un escenario el espectáculo Libre cautiverio, que hasta ahora solo se conoció vía streaming, durante la pandemia en 2021.