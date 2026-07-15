Se hundió un barco cerca de Alcatraz: 1 muerto y 3 desaparecidos

Una persona murió, tres estaban desaparecidas y otras 16 fueron rescatadas este martes después de que un pontón con 20 ocupantes se hundiera en la bahía de San Francisco, a unos 550 metros de la isla de Alcatraz. Bomberos, la Guardia Costera y otras fuerzas de emergencia desplegaron un amplio operativo de búsqueda en una zona caracterizada por sus fuertes corrientes y las bajas temperaturas del agua.

El accidente ocurrió poco después de las 15.30 (hora local), cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso que inicialmente alertaba sobre un incendio a bordo de una embarcación de tres niveles. Sin embargo, al llegar al lugar, los rescatistas encontraron un pontón recreativo de tres cubiertas volcado y con objetos flotando.

"Era una embarcación volcada y casi totalmente sumergida", explicó el jefe del Departamento de Bomberos de San Francisco, Dean Crispen, quien precisó que, por el momento, no hay evidencias de que el siniestro haya sido provocado por un incendio.

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Los equipos lograron rescatar a 16 personas. Tres de ellas fueron trasladadas a un hospital con lesiones sufridas al caer al agua. La víctima fatal era un hombre adulto. Fue sacado con vida de las frías aguas de la bahía, aunque falleció poco después pese a los intentos por asistirlo. Un perro que viajaba en la embarcación tampoco sobrevivió.

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Con el correr de las horas, las autoridades actualizaron el balance de desaparecidos de dos a tres personas, según nuevos testimonios. "En este momento estamos en modo de rescate total", afirmó Crispen, mientras continuaban las tareas con buzos, helicópteros y al menos once embarcaciones.

Cuando llegaron los rescatistas, encontraron el pontón con el motor todavía encendido y una fuga de combustible, circunstancias que también forman parte de la investigación para determinar las causas del accidente.

El capitán Aaron Anfinson contó que su embarcación estaba transportando pasajeros hacia el puente Golden Gate cuando un hombre en una embarcación más pequeña hizo señas. Al llegar, las llamas que algunos testigos habían visto ya se habían extinguido, pero la embarcación se estaba hundiendo.

Según su relato, la tripulación comenzó a repartir chalecos salvavidas entre las personas que permanecían en el agua y colaboró con el rescate. "Fue aterrador", resumió Anfinson.

Dónde ocurrió el naufragio

El pontón se encontraba a unos 550 metros de la isla de Alcatraz y que había partido desde las inmediaciones del St. Francis Yacht Club, según el teniente de bomberos Mariano Elias.

Las tareas de rescate, en las que también participaron la Guardia Costera y la policía de Oakland, se desarrollaron en una zona de la bahía conocida por sus fuertes corrientes y las frías aguas del Pacífico, condiciones que dificultaron el operativo.

La isla de Alcatraz, famosa por su historia como prisión federal, es un popular destino turístico ubicado a aproximadamente una milla (1,6 kilómetros) al norte de la costa de San Francisco, en una zona conocida por sus fuertes corrientes y aguas frías del Pacífico. La Guardia Costera y la policía de Oakland también participaron en las labores de rescate, que se vieron complicadas por las condiciones del mar.

RM/ff