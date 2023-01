Nicolás Tagliafico reveló qué videojuego despertó su pasión por el gaming

Nicolás Tagliafico, uno de los campeones del mundo que más disfruta de interactuar en plataformas de video y streaming como Twitch y Youtube, también es un gran fanático de los videojuegos y a través de Twitter reveló qué título le apasionaba jugar cuando era chico y lo adentró en el mundo del gaming.

El lateral izquierdo de la Selección Argentina incursionó en este tipo de plataformas hace unos meses y retomó con más fuerza luego de la consagración del equipo en el Mundial de Qatar 2022. Hasta el momento, el mismo cuenta con 120 mil suscriptores en YouTube y 130 mil seguidores en Twitch.

"¿Qué juego te hizo apasionarte por los videojuegos?", consultó la cuenta del famoso sitio de streaming a través de Twitter, a lo que el jugador del Olympique de Lyon respondió: "Difícil de elegir cuál fue, pero este es uno de los tantos! AoE (PC)", junto a una foto del juego Age of Empires II: The Age of Kings, el cual se lanzó en 1999, cuando él tenía 7 años.

El juego elegido por el jugador de la Selección se trata de un título ambientado en la Edad Media tras la caída del Impero Romano en Occidente y la toma de Roma hasta el Renacimiento. Dentro del mismo, es posible elegir entre 13 civilizaciones de aquel momento para conformar un impero y derrotar a los enemigos.

Se trata de un videojuego de estrategia en tiempo real y permite compartir las partidas con otros jugadores.

Posteriormente, la cuenta oficial del videojuego desarrollado por Ensemble Studios dio con el tweet del futbolista, a pesar de que este no lo arrobó, y decidieron aprovechar el momento y contestaron con un halago para él por su triunfo con el equipo argentino: "Un juego digno de un campeón".

AS./fl