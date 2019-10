Litvin Marzorati Legales: asesoramiento legal a emprendedores

Las patentes se emplean únicamente para protección de invenciones, y por ende “patentar” no debería utilizarse nunca para referirse a los registros de marcas. El registro de una marca es un derecho exclusivo de uso de la marca en el territorio en el que se concede la protección.

Puede demandar a otras partes por infringir si usan su marca sin su permiso. ¿Entonces porque todavía hay personas que no registran sus marcas? Melisa Litvin, abogada y directora del departamento de Tecnología y Propiedad Intelectual de Litvin Marzorati Legales, nos cuenta cuáles son los problemas más recurrentes.

¿Melisa, Por qué uno debería registrar una marca?

Existen, al menos, dos razones. Una práctica y otra legal. La razón legal por la que debe registrar su marca es que si alguien infringe su marca, podemos demandarlos en cualquier tribunal del país e impedir el uso, difusión y reproducción de la marca de su empresa. La razón práctica más importante es que es un gran elemento de disuasión.

La mayoría de las personas hacen una búsqueda en Google, y tal vez terminen en la página de la oficina de marcas. Otra razón práctica por la que debe registrar una marca radica en la defensa que uno puede hacer, previo al inicio de medidas judiciales, en las páginas de redes sociales, buscadores de internet, páginas de venta de productos y otros ambitos.

Además, registrarla agrega valor a su empresa. Una marca registrable es un producto comercializable y por ende tiene valor. Podemos venderla, licenciarla, franquiciarla, utilizarla como garantía en operaciones, entre otros.

En tu opinión ¿Cuál es el error más común al momento de comenzar un proyecto nuevo?

Existe cierto descuido de las compañías a la hora de registrar tanto la marca como el dominio. Muchas veces las empresas lanzan el producto y/o servicio sin contar con ningún tipo de asesoramiento legal y luego por intimaciones de los titulares registrales deben volver a comenzar o incluso enfrentar litigios que podrían haber sido fácilmente evitados.

Otro error común, recae sobre la titularidad del software. En muchas start-ups, el software es el principal activo de la compañía. Aun así, algunos olvidan especificar a quién corresponde la titularidad del mismo. Proteger la marca, los derechos de autor y las patentes tienen que ser uno de los primeros pasos a dar. Para ello se necesita contar con un asesor especializado.

No solo crea valor y lo hace competitivo sino que ayuda a la supervivencia del proyecto o empresa en cuestión. Formamos parte del equipo de trabajo de nuestros clientes sobre todo en innovaciones y empresas de desarrollo tecnológico.

¿Por qué contratar un abogado de propiedad intelectual?

El motivo principal es evitar contingencias o infracciones a futuro. Como todo comienzo, uno se enfrenta con muchas dificultades asociadas al cumplimiento de requerimientos legales, desconocimiento de la normativa, oportunidades y beneficios fiscales existentes, etc.

Nuestro estudio acompaña y asesora a nuestros clientes brindándoles soluciones a la medida de sus necesidades. En lugar de centrarnos en soluciones puntuales a problemas individuales, nuestro objetivo es integrar diferentes herramientas y tecnologías para proporcionar un servicio global, trabajando con el resto de las áreas de estudio.

Por ejemplo, contamos con un software de búsqueda de antecedentes marcarios, de sociedades comerciales y de dominios a nivel global que nos permite disminuir los costos de nuestros clientes.

Por último, ¿ Por qué elegir Litvin Marzorati Legales?

Nuestra experiencia nos avala. Tenemos años de estar construyendo relaciones sólidas con clientes en todas partes del mundo, Trabajamos como un miembro más del equipo y no como consultores externos.

LITVIN MARZORATI LEGALES es uno de los más reconocidos estudios jurídicos de Propiedad Intelectual y tecnología en América Latina (Legal500, International Advisory Experts Winner 2018; WTR1000; shortlisted Women in Law by Chambers 2018; Chambers 2019; entre otros).

Siendo altamente reconocidos por la comunidad internacional y con una larga reputación de excelencia continúan obteniendo resultados eficientes generando valor a sus clientes. Sus abogados asesoran a diversas empresas a nivel nacional e internacional. Su red de corresponsales les permite dar una amplia cobertura jurídica global y digital en todo el mundo.

