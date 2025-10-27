Formadores que transforman: El nuevo rol de quienes guían procesos

Hoy, quienes guían procesos formativos tienen un nuevo desafío: no solo enseñar, sino transformar.

Los formadores que dejan huella no son los que “saben más”, o estudiaron más teoría, sino los que logran tocar la emoción, mover al cuerpo y encender una reflexión profunda. Son los que logran que algo suceda en el individuo, incluso después de que la capacitación terminó. Los que te dejan pensando, reflexionando y queriendo ponerte en acción de un cambio.

En este nuevo paradigma, la experiencia supera al discurso. El cómo se transmite es tan importante como el qué; y es ahí donde muchos se están animando a salir del rol tradicional para convertirse en facilitadores de vivencias transformadoras, poniendo en valor habilidades como la comunicación o la emocionalidad y también donde es necesario empezar a formarse también en estas habilidades.

Desde mi lugar, acompaño a coaches, formadores y organizadores de eventos a rediseñar sus espacios formativos para que conecten con el público de manera más humana, más cercana, más real, con herramientas prácticas y fáciles de poner en acción.

Herramientas para formadores que quieren transformar:

Diseñá con propósito emocional:Antes de cada actividad, preguntáte: ¿Qué emoción quiero despertar? ¿Qué vivencia quiero que se lleven? Diseñar desde el propósito emocional da dirección y coherencia al proceso.

Incorporá el cuerpo como canal de aprendizaje:Una pausa consciente, una dinámica de movimiento o una visualización guiada generan más recordación (generan más capacidad para recordar lo trabajado) que 20 diapositivas con información. El cuerpo es clave en la integración del aprendizaje.

Usá preguntas que abran y no cierren: como por ejemplo:¿Qué te llevás de esta experiencia?¿Qué parte de vos se activó hoy?¿Qué harías diferente desde ahora?

Las preguntas poderosas generan transformación.

Dejá espacio al silencio y al sentir:No llenar todos los minutos de contenido. Un momento de pausa puede ser el instante donde ocurre la verdadera conexión interna.

Revisá tu rol:¿Estás hablando “desde arriba”? ¿O te estás permitiendo ser también un cuerpo que aprende, siente y se transforma junto al otro?

Hoy más que nunca, necesitamos formadores que se atrevan a emocionar, incomodar y movilizar. Que enseñen desde lo vivido, no solo desde lo leído. Que diseñen con sentido, no con plantillas.

¿Tu propuesta formativa genera transformación o solo transmite información?

3757459669

[email protected]

IG: @gabyamorosentrenamientos