La imagen como camino de autoconocimiento

¿Cómo llegaste a tu actividad actual?

Mis inicios en esta profesión surgieron de una búsqueda personal: quería entender cómo la imagen podía reflejar quiénes somos más allá de lo que se ve. Con el tiempo, esa inquietud se transformó en una vocación. Me formé como Master en Asesoría de Imagen, me especialicé en colorimetría y hoy integro herramientas del coaching ontológico, lo que me permite acompañar procesos de transformación más profundos.

Contanos un poco más en detalle…

Mis servicios están organizados en tres etapas: Colorimetría, donde descubrimos la paleta personal que potencia el rostro y la energía; Estilismo, para definir el estilo y las prendas que mejor representan la esencia de cada persona; y Organización del Guardarropa, una experiencia práctica que invita a reconciliarse con lo que uno ya tiene, aprender a combinar y simplificar.

También brindo asesorías para emprendedores, formación para profesionales y coordino eventos que integran moda con otras disciplinas, como el reciente encuentro Astrología y Moda, donde exploramos la influencia de Venus y los elementos zodiacales en la expresión personal.

¿Hay algo más que tengas en mente para sumar?

En el mediano plazo, me proyecto consolidando mi espacio digital —mi nueva web ya está online— y ampliando el alcance de mis servicios online, además de incorporar propuestas y eventos dirigidos también al público masculino, un sector cada vez más interesado en la asesoría de imagen.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Lo que me diferencia es mi enfoque humano: no trabajo para imponer una moda, sino para que cada persona descubra su voz visual y se vista para sí misma. Combino técnica, sensibilidad y acompañamiento emocional.

Una reflexión acerca del camino recorrido, para cerrar...

Si tuviera que empezar de nuevo, lo haría con la misma pasión y confianza en mí. La experiencia y el conocimiento adquirido han fortalecido mi determinación y me han enseñado a valorar el camino recorrido y a proyectarme hacia el futuro con optimismo. Aprendí de los aciertos y desaciertos, me reinventé, trabajé duro, me capacite y busqué alianzas estratégicas. Ahora, estoy lista para dar el próximo paso y seguir creciendo.

Nancy Carolina Sosa - Asesora de Imagen | Personal Shopper | Coach Ontológica en formación

Web: nancycarolinasosa.com

Instagram: @soy_nancycarolina

Correo: [email protected]

LinkedIn: Nancy Carolina Sosa

TikTok: @soynancycarolina

Facebook: soy nancycarolina

WhatsApp: 2317-484727