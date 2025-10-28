La nueva forma de construir hoteles: arquitectura rápida, eficiente y con acento local

La arquitectura detrás del servicio

En los últimos años, la demanda turística cambió para dar lugar a experiencias personalizadas, alojamientos con identidad y una conexión más directa con el entorno. Al mismo tiempo, los desarrolladores enfrentan un nuevo desafío: proyectos con retorno rápido, costos controlados y una operación eficiente desde el primer día.

Para resolver ese dilema entre ofrecer una experiencia diferencial sin perder rentabilidad, surge Yojo, un estudio de arquitectura especializado en hospitalidad, creado por el equipo de B3 Hogar. Después de varios años construyendo viviendas unifamiliares llave en mano, entendieron que podían aplicar esa misma lógica —diseño, velocidad y ejecución integral— al mundo de los hoteles, cabañas, spas, gimnasios y restaurantes.

El nombre Yojo proviene de una palabra japonesa asociada al cuidado y la atención en los detalles: esa hospitalidad silenciosa que anticipa lo que el otro necesita antes de que lo pida. Esa idea resume la filosofía del estudio: proyectar lugares que funcionen bien, que sean eficientes y, sobre todo, que hagan sentir bien a quien los habita.

Un proceso continuo, sin interrupciones

En Yojo, a diferencia de las obras donde el diseño, la ejecución y la puesta en marcha se resuelven por separado, todo ocurre de forma integrada.

El resultado es un método que desafía los tiempos tradicionales: lograr que un alojamiento esté listo para recibir huéspedes en menos de cinco meses, sin desvíos en el presupuesto y con eficiencia energética asegurada.

La tecnología que hace posible esa precisión es el wood frame, un sistema constructivo en seco basado en entramados de madera que combina aislación térmica, sustentabilidad y tiempos cortos de ejecución.

Sustentabilidad que se traduce en eficiencia

Los viajeros eligen cada vez más alojamientos que reducen su impacto ambiental y se integran de forma respetuosa con el paisaje y la comunidad local.

Por eso, en Yojo creen que la sustentabilidad dejó de ser un diferencial para convertirse en una expectativa. Y para alcanzarla no basta con separar residuos o lavar menos las toallas: hay que planificar desde el inicio.

El método Yojo incluye materiales de fuentes renovables, sistemas constructivos que generan menos residuos y reducen el consumo de agua y energía. Pero no termina en la obra: una vez en funcionamiento, la aislación térmica y la eficiencia de las envolventes permiten ahorrar hasta un 50% en climatización, sin perder confort. En un sector donde cada punto de rentabilidad cuenta, la sustentabilidad también se convierte en una ventaja de negocio.

La construcción en seco, aliada del turismo que viene

Yojo representa una evolución en la forma de construir proyectos turísticos en Argentina. Respaldado por la experiencia de B3 Hogar, el estudio combina conocimiento técnico con una mirada contemporánea sobre la hospitalidad: eficiencia, confort y diseño puestos al servicio de una nueva manera de viajar.

En un mercado donde los plazos largos y la incertidumbre suelen frenar los proyectos, el método de Yojo convierte el tiempo en un aliado. Ideal para quienes buscan una nueva forma de construir turismo desde la eficiencia, el bienestar y la arquitectura argentina.

