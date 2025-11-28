viernes 28 de noviembre de 2025
La UCP impulsa formación de vanguardia en el nordeste argentino

La Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura de la UCP expande su presencia en la región del nordeste, posicionándose como una institución líder en la formación de profesionales. La unidad académica sostiene su vocación de contribuir al desarrollo del NEA mediante ofertas académicas claves como Ingeniería en Sistemas de Información y Arquitectura. Galería de fotos

FAITA articula también una apuesta fuerte por la innovación a través del desarrollo de actividades y jornadas de inteligencia artificial y avances tecnológicos. Durante noviembre la universidad llevó adelante el primer HakIAton UCP en colaboración con la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales. Por medio de una jornada intensiva se combinó las herramientas de ciberseguridad, inteligencia artificial y diseño creativo. En el encuentro participaron más de 50 estudiantes de distintas carreras y sedes, seleccionados previamente, con una impronta de vanguardia y trabajo interdisciplinario.

A través del HakIAton, los equipos debieron aplicar distintos modelos de IA generativa - como creación de imágenes, producción audiovisual y agentes inteligentes - para elaborar campañas de comunicación orientadas a promover buenas prácticas digitales y conciencia ética sobre el uso de tecnologías. En el marco de ese encuentro, y en preparación a las jornadas, la facultad participó también de la organización del Summit UCP 2025 sobre Ciberseguridad, Inteligencia Artificial e Higiene Digital, un espacio de debate e intercambio que reunió a expertos nacionales e internacionales, y permitió desarrollar una reflexión sobre las transformaciones digitales.

Por medio de sus actividades la unidad académica busca preparar a los futuros egresados con una formación técnica y ética ante los nuevos escenarios de la tecnología. Así también, la de FAITA propone carreras de grado y pre grado con planes de estudio de vanguardia como Lic. en Diseño Gráfico y Multimedia, Ingeniería en Sistemas de la Información, Arquitectura, Lic. en Diseño de Indumentaria y Textil, Lic. en Diseño de Muebles e Interiores y Tecnicatura Superior Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos.

La facultad promueve también la vinculación con el sector productivo y el ecosistema tecnológico regional por medio de convenios, prácticas profesionales y proyectos conjuntos con empresas e instituciones públicas. Estas instancias permiten que los estudiantes se enfrenten a desafíos reales y adquieran experiencia concreta en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la industria, el diseño y la innovación social.

Asimismo, FAITA incentiva la participación estudiantil en actividades de investigación, conferencias y proyectos interdisciplinarios que fomentan el pensamiento crítico. Estos espacios de experimentación y formación continua fortalecen el perfil profesional de sus egresados, quienes se insertan en el mercado laboral con herramientas actualizadas y una mirada estratégica sobre el futuro digital.

De esta manera la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura de la UCP forma profesionales desde una visión de protagonistas del cambio tecnológico, ciudadanos críticos frente a los retos digitales y agentes de transformación regional. Con su combinación de formación académica, exposiciones, hackatones y debates sobre IA, se posiciona como un actor estratégico en la construcción del futuro tecnológico en el NEA.

Para más información acerca de la unidad académica visitar su sitio web: https://www.ucp.edu.ar/facultades/facultad-de-ingenieria-tecnologia-y-arquitectura/

