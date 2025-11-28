La UCP impulsa formación de vanguardia en el nordeste argentino

FAITA articula también una apuesta fuerte por la innovación a través del desarrollo de actividades y jornadas de inteligencia artificial y avances tecnológicos. Durante noviembre la universidad llevó adelante el primer HakIAton UCP en colaboración con la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales. Por medio de una jornada intensiva se combinó las herramientas de ciberseguridad, inteligencia artificial y diseño creativo. En el encuentro participaron más de 50 estudiantes de distintas carreras y sedes, seleccionados previamente, con una impronta de vanguardia y trabajo interdisciplinario.

A través del HakIAton, los equipos debieron aplicar distintos modelos de IA generativa - como creación de imágenes, producción audiovisual y agentes inteligentes - para elaborar campañas de comunicación orientadas a promover buenas prácticas digitales y conciencia ética sobre el uso de tecnologías. En el marco de ese encuentro, y en preparación a las jornadas, la facultad participó también de la organización del Summit UCP 2025 sobre Ciberseguridad, Inteligencia Artificial e Higiene Digital, un espacio de debate e intercambio que reunió a expertos nacionales e internacionales, y permitió desarrollar una reflexión sobre las transformaciones digitales.

Por medio de sus actividades la unidad académica busca preparar a los futuros egresados con una formación técnica y ética ante los nuevos escenarios de la tecnología. Así también, la de FAITA propone carreras de grado y pre grado con planes de estudio de vanguardia como Lic. en Diseño Gráfico y Multimedia, Ingeniería en Sistemas de la Información, Arquitectura, Lic. en Diseño de Indumentaria y Textil, Lic. en Diseño de Muebles e Interiores y Tecnicatura Superior Universitaria en Diseño y Programación de Videojuegos.

La facultad promueve también la vinculación con el sector productivo y el ecosistema tecnológico regional por medio de convenios, prácticas profesionales y proyectos conjuntos con empresas e instituciones públicas. Estas instancias permiten que los estudiantes se enfrenten a desafíos reales y adquieran experiencia concreta en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la industria, el diseño y la innovación social.

Asimismo, FAITA incentiva la participación estudiantil en actividades de investigación, conferencias y proyectos interdisciplinarios que fomentan el pensamiento crítico. Estos espacios de experimentación y formación continua fortalecen el perfil profesional de sus egresados, quienes se insertan en el mercado laboral con herramientas actualizadas y una mirada estratégica sobre el futuro digital.

De esta manera la Facultad de Ingeniería, Tecnología y Arquitectura de la UCP forma profesionales desde una visión de protagonistas del cambio tecnológico, ciudadanos críticos frente a los retos digitales y agentes de transformación regional. Con su combinación de formación académica, exposiciones, hackatones y debates sobre IA, se posiciona como un actor estratégico en la construcción del futuro tecnológico en el NEA.

