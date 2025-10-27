Sucesiones y planificación hereditaria: Ordenar para dar continuidad al legado

El derecho sucesorio es, sin dudas, uno de los temas más sensibles dentro del ámbito jurídico. No solo por las implicancias legales que conlleva, sino porque al hablar de herencia se remueven emociones, recuerdos y vínculos familiares. Así lo explicó la Dra. Melina Turiace, especialista en Derecho Sucesorio, en diálogo con Federico Velenski en Radio Perfil.

“Iniciar un proceso sucesorio es enfrentarse a la ausencia, pero también es un acto de responsabilidad”, señaló la Dra. Turiace. Según la abogada, muchas familias postergan este momento justamente por su carga emocional: “Abrir una sucesión significa reconocer que alguien ya no está, pero también implica ordenar y respetar su voluntad”. Las emociones juegan un rol fundamental y cada familia lo vive de manera distinta, dependiendo de si existe o no un testamento.- Explica Turiace.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A lo largo de su experiencia, la especialista observó varios errores frecuentes. Uno de ellos es creer que heredar significa únicamente recibir bienes. “Las personas también heredan las deudas o las cargas que haya dejado el causante. Es importante comprenderlo antes de iniciar el trámite”, subrayó.

Otro equívoco habitual es pensar que un testamento resuelve todos los conflictos. “Quien testa debe respetar las legítimas de los herederos forzosos; si se vulneran esos derechos, pueden surgir reclamos judiciales”, aclaró.

También enfatizó la importancia de tener los títulos de propiedad correctamente registrados. “Es fundamental que los bienes estén a nombre del causante. De lo contrario, los herederos pueden enfrentarse a complicaciones que retrasan o impiden el proceso.”

Un caso resonante: Beatriz Sarlo

Durante la entrevista, la Dra. Turiace fue consultada sobre el caso judicial que involucra a la escritora Beatriz Sarlo, recientemente fallecida. La especialista explicó que la Justicia determinó la validez de los testamentos ológrafos —escritos de puño y letra— que Sarlo habría realizado a favor de su encargado.

“El debate actual radica en si su ex cónyuge, de quien estaba separada de hecho durante años, puede reclamar una parte de la herencia. La voluntad de Sarlo fue clara, pero será la Justicia quien deba resolver si ese vínculo todavía genera derechos sucesorios”, comentó.

El caso, según Turiace, invita a reflexionar sobre la importancia de expresar de manera formal y ordenada la voluntad respecto del propio patrimonio.

Más allá del testamento, existen alternativas para asegurar la continuidad del patrimonio sin llegar a un proceso judicial. La abogada destacó dos herramientas legales para planificar:

Las donaciones en vida con reserva de usufructo, que permiten transferir bienes manteniendo su uso hasta el fallecimiento del donante.

Los fideicomisos testamentarios, especialmente útiles cuando existen personas con discapacidad, ya que garantizan que los bienes se administren conforme a las necesidades del beneficiario.

“Son mecanismos que brindan seguridad jurídica y tranquilidad tanto a quien los realiza como a sus herederos”, señaló.

Para la Dra. Turiace, planificar la herencia no debe interpretarse como un tema tabú, sino como un gesto de orden y previsión. “Cuando una persona fallece, el patrimonio no desaparece: continúa. Ponerlo en regla es una forma de respeto hacia la historia familiar y hacia quienes siguen adelante.”

Con empatía y claridad, la especialista recordó que hablar de sucesiones no es hablar de pérdidas, sino de continuidad, responsabilidad y amor por lo que se deja en manos de los que vienen.

Pueden ver la entrevista completa de la Dra. Turiace en Radio Perfil en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2N63T-AIfSQ y encontrar a la Dra. Turiace en Instagram como @dra.turiacemelina