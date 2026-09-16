Al menos 67 personas murieron en el derrumbe de una mina de oro en Sudán

Al menos 67 mineros que buscaban oro de manera artesanal murieron tras el derrumbe de una mina en el sur de Sudán, según los últimos números difundidos por la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA). Muchos otros continúan desaparecidos y son buscados frenéticamente entre los escombros. Todavía no se cuenta con las maquinarias necesarias para llevar a cabo un operativo de rescate seguro.

Los pozos de la mina de Al-Zaraa, cerca de la localidad de El-Nahud, en Kordofán Occidental, comenzaron a derrumbarse el martes. Hasta las últimas noticias, se habían recuperado 67 cadáveres. "No sabemos cuántas personas más siguen dentro", dijo a la AFP uno de los sobrevivientes, Khair al-Sayyed Jabara.

Las operaciones de rescate se prolongaron toda la noche con la ayuda de otros mineros, utilizando las mismas herramientas rudimentarias que emplean para extraer oro. "Todo el mundo está trabajando muy duro para recuperar los cadáveres o encontrar sobrevivientes, pero es difícil. Necesitamos maquinaria pesada para sacar las rocas y la tierra", aseguró.

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Al-Amin Suleiman, otro minero que trabajaba el martes cerca de Al-Zaraa, dijo a AFP: "Los pozos de aquí están todos muy cerca unos de otros; si uno se derrumba, hace caer todos los que están a su lado". Y lamentó: "Todavía hay personas atrapadas bajo tierra desde ayer. No creo que estén vivas".

La minería de oro financia la guerra civil de Sudán

Sudán es uno de los mayores productores de oro de África, pero la minería artesanal informal genera frecuentes accidentes mortales por falta de regulaciones.

Desde que en abril de 2023 estalló la guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), las minas de oro financian el esfuerzo bélico de ambos bandos. La minería artesanal y a pequeña escala, que se lleva a cabo en minas abandonadas o en zonas no oficiales como Al-Zaraa, representa la mayor parte del oro extraído.

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El conflicto agravó las dificultades de la economía del país y dejó a buena parte de la población sin trabajo, lo que la empuja a actividades informales como la minería artesanal. Así se desató una peligrosa fiebre del oro, donde los derrumbes son frecuentes. En julio, el trágico colapso de la mina Mohamed Tawfiq, cerca de Wadi Halfa mató a quince personas e hirió a muchas más.

La provincia de Kordofán Occidental, donde se encuentra la mina Al-Zaraa, está bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

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