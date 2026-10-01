Avión de Flydubai: "El copiloto era un suicida, había recibido adoctrinamiento radical", dijo Netanyahu

Aunque todavía no se indicó oficialmente su identidad, el copiloto del vuelo de Flydubai que atacó al piloto con un puñal "era un islamista suicida", aseguró este jueves el premier israelí Benjamin Netanyahu, señalando que su gobierno tiene información de que "había recibido adoctrinamiento radical".

Mientras tanto, el capitán indio del vuelo, Smit Machchhar, seguía "grave pero estable" tras las múltiples heridas de arma blanca que recibió cuando intentó evitar que su copiloto omaní estrellara el avión. "Toda India está orgullosa de lo que hizo el capitán Machchar, que es un héroe nacional, mostró un nimenso coraje y a riesgo de su vida salvó cientos de vidas y evitó una tragedia", dijo el premier Narendra Modi.

El copiloto del vuelo, que fue golpeado al ser reducido por otros miembros del pasaje luego de apuñalar al piloto, fue trasladado este jueves a Emiratos Árabes Unidos desde Arabia Saudita, donde se sustanciará la investigación judicial por presunto terrorismo anunciaron las autoridades sauditas.

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Como se sabe, el vuelo de Flydubai que iba con destino a Tel Aviv fue noticia global porque el copiloto apuñaló al piloto, este de nacionalidad india, e intentó que el avión se estrellara, al punto que descendió más de 4 mil metros en poco más de 30 segundos, hasta que otros miembros del pasaje redujeron al copiloto y lograron estabilizar la aeronave, en la que más de un centenar de los pasajeros eran israelíes.

Netanyahu con uno de los pasajeros que redujeron al copilito de Flydubai cuando estaba apuñalando al capitán del vuelo.

Netanyahu dijo este jueves que el copiloto omaní "había recibido adoctrinamiento islamista radical", por lo que afirmó que "era un suicida" y con el ataque al piloto intentó que el Boeing 737 Max se estrellara, para causar "muerte de ciudadanos israelíes".

Netanyahu hizo esas declaraciones a la cadena Fox, señalando que una vez que lo habían reducido, el copiloto gritaba "mátenme, mátenme", lo que "mostraba claramente que tenía tendencia suicida".

Las declaraciones de Netanyahu se produjeron mientras el fiscal jefe de los Emiratos Árabes Unidos anunciaba el jueves el inicio de una investigación, que incluye "actividad o intención terrorista".

Trasladado a Emiratos Arabes Unidos

El Ministerio del Interior de Arabia Saudita informó que el copiloto del vuelo de Flydubai fue trasladado del reino a los Emiratos Árabes Unidos el jueves por la mañana, acompañado por un equipo de seguridad que había venido especialmente desde EAU, y aunque de manera inicial se había conjeturado que el copiloto podía haber presentado "problemas mentales", este jueves y tras las afirmaciones de Netanyahu y de las autoridades judiciales emiratíes, el caso parecía derivar a otro episodio de terrorismo.

Netanyahu dijo que EAU se encargará de la investigación "pero Israel va a colaborar" con esa pesquisa, destacando que con el valiente accionar del capitán del vuelo y de parte del pasaje "se evitó otra escena como la del 11 de septiembre, con un avión provocando una tragedia, con cuerpos esta vez esparcidos por el desierto".

AFP/HB