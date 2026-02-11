El fiscal Étienne Manteaux, de Grenoble, Francia, hizo un llamado internacional este martes a posibles víctimas y testigos en el marco de la investigación contra Jacques Leveugle, un francés de 79 años acusado de violar y agredir sexualmente a 89 chicos de entre 13 y 17 años. Los crímenes sucedieron entre 1967 y 2022, en nueve países de cinco continentes.

La fiscalía identificó alrededor de cuarenta víctimas a partir de un diario digital encontrado en una memoria USB, donde el acusado registraba sus delitos con textos y fotografías. Leveugle se presentaba como educador y aprovechaba su rol para acercarse a varones adolescentes. En su diario también confesó haber asfixiado con una almohada a su madre y a su tía, en las décadas de 1970 y 1990.

El bombero que admitió abusos sexuales vuelve a la cárcel: encontraron un celular oculto en una aspiradora

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El agresor está imputado desde febrero de 2024, y cumple prisión preventiva desde abril de 2025, en una cárcel cerca de Grenoble. El fiscal explicó que revelaron la identidad del sospechoso, algo infrecuente, debido a lo “inusual” del caso: “Es necesario conocer este nombre porque el objetivo es que las potenciales víctimas puedan presentarse”. Y enfatizó: “Deberían hacerlo ahora, porque necesitamos cerrar esta investigación en 2026 para realizar un juicio en un plazo razonable”.

Sin licencia oficial para enseñar, Leveugle llegaba a sus víctimas por su rol de instructor

Leveugle, nacido en Annecy en 1946, trabajó durante más de medio siglo como profesor de francés, tutor independiente, instructor de espeleología y coordinador en campamentos juveniles y en hogares de menores, a pesar de que no contaba con calificación oficial para enseñar. Logró ocupar estos roles en distintas localidades de Francia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, India, Colombia y en el territorio francés de Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur. En todas partes se presentaba como educador; trabajó incluso con jóvenes delincuentes en Alemania y en un hogar infantil en Bogotá,.

En cada nuevo empleo, se acercaba a adolescentes y abusaba sexualmente de ellos. El fiscal Manteaux lo describió como un “ejemplo clásico” de depredador sexual serial, que se mostraba “culto y carismático” y preparaba a sus víctimas enseñándoles idiomas y fomentando su interés por la cultura, según los relatos recogidos en la investigación.

Leveugle registraba sus crímenes en un diario digital con textos y fotos

El caso se descubrió cuando un sobrino de Leveugle encontró una memoria USB durante una visita a la casa de su tío, en octubre de 2023. Según relató el fiscal Manteaux, el dispositivo contenía 15 volúmenes de memorias digitales donde el acusado detallaba por escrito y con fotografías sus “relaciones sexuales” con menores.

Abusos sexuales en niños: de cada mil casos, apenas uno llega a recibir una condena penal efectiva

El sobrino, quien había revisado el pendrive motivado por sospechas acerca de la vida sexual de su tío, entregó inmediatamente el material a la gendarmería de Vizille. En febrero de 2024, Leveugle fue imputado. En los primeros interrogatorios confesó los crímenes sexuales. Además, agregó: “Maté a dos personas”, y contó que había asfixiado con una almohada a su madre, enferma terminal de cáncer, en la década de 1970, y a su tía de 92 años en la década de 1990. Justificó estos asesinatos diciendo que deseaba que alguien hiciera lo mismo por él en una situación terminal.

El caso de Leveugle conmociona a Francia porque recuerda al del cirujano francés Joël Le Scouarnec, condenado en diciembre de 2020 a 15 años de prisión por violación y agresión sexual agravadas contra 299 víctimas, de las cuales 289 eran menores. Le Scouarnec abusó de pacientes durante más de treinta años, aprovechando su posición de médico para tocar y violar a niños bajo anestesia o durante consultas médicas.

MB/ff