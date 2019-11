Carlos Ominami, del Grupo de Puebla: "Lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado"

Carlos Ominami, exsenador, exministro de Economía de Chile y uno de los fundadores del Grupo de Puebla, que este fin de semana reunió con presidentes, ex presidentes y referentes políticos en Buenos Aires, analizó la situación política en Bolivia y Chile, y brindó detalles sobre la renuncia de Evo Morales. "Más allá del resultado electoral, lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado previo. Y eso es lo que desgraciadamente se está concretando", opinó en una entrevista con PERFIL y Radio Perfil.

—¿Porqué el Grupo de Puebla habla de golpe de Estado en Bolivia?

—Hay una ruptura de la institucionalidad democrática boliviana. Evo Morales fue electo presidente de la República plurinacional de Bolivia y tiene un mandato hasta el mes de enero del próximo año, si no me equivoco. Él participó de una elección, los resultados oficiales del órgano electoral boliviano le dieron más del 46 por ciento, con una diferencia por sobre 10 puntos respecto de Carlos Mesa. En las condiciones de la constitución boliviana significa que él ganó las elecciones en primera vuelta. Ahora bien, hay problemas en Bolivia. Evo morales sacó el 46 por ciento de los votos y ya no es el candidato que sacaba el 55 o el 60 por ciento. Hay, sin lugar a dudas, un desgaste. Él tiene, hay que decirlo con franqueza, un pecado original, que es haberse presentado a un referéndum y haber perdido ese referéndum por una escasa votación. Me parece a mí que en condiciones democráticas y de un Estado de Derecho significaba que no estaba en condiciones de ser nuevamente candidato. Lo fue y Carlos Mesa aceptó participar con él. Desde ese punto de vista, me parece a mí que la obligación de la oposición era respetar el resultado de esa elección. Ha habido una auditoría que estaba planteada de la OEA, que sus resultados se adelantaron, que hace presente que hay irregularidades en el proceso electoral y que lo más razonable sería ir a una segunda vuelta. Lo lógico era ir a la segunda vuelta.

—¿Cómo repercutieron los sucesos de este domingo durante el debate del Grupo de Puebla?

—Este domingo por la tarde participé de una conversación con (el vicepresidente de Bolivia) Álvaro García Linera. Nos constituimos dentro del Grupo de Puebla un "grupo de personas de buena voluntad", en el que está la expresidenta Rousseff, el expresidente Samper, Martín Torrijo. Hablamos con ellos y también con Carlos Mesa y le dijimos que que Evo estaba dispuesto a ir a una nueva elección. La sensación que uno tiene, más allá del resultado electoral, es que lo que había era un golpe de Estado previo. Y eso es lo que desgraciadamente se está concretando.

—Hablaron con Mesa y Álvaro García Linera mientras ocurrían los acontecimientos ¿Qué más les contaron ellos sobre lo que pasó?

—Me encogió el corazón escuchar a Álvaro García Linera. Hablamos a las 7 de la tarde. Él describió la situación con mucho detalle. Dijo: "el presidente Evo Morales está en Chapare. Yo estoy en Bolivia, en La Paz. El palacio presidencial está cercado y a punto de ser invadido por los manifestantes. Claramente, la policía se ha declarado en un amotinamiento. Incluso ha habido policías participando de las manifestaciones de los opositores". El Ejercito dijo que estaba en una condición de neutralidad, pero una condición de neutralidad que en el fondo no era tal; que permanecía fiel a la Constitución y que iban a defender al presidente de la república, asegurar su protección, evitar que los manifestantes entren al Palacio Presidencial y buscar alguna manera de persuadir a la policía. Finalmente, también terminaron plegándose al golpe.

—¿Les dio algún detalle sobre la situación de Evo Morales?

—Nos dijo que se temía por su vida porque que habían lanzado una orden de aprensión contra él. Informó también que algunas autoridades del Gobierno de Morales habían renunciado. Álvaro renunció y no entiendo bien porqué. Si el tema era la renuncia de Evo, constitucionalmente la sucesión le correspondía a Álvaro García Linera, luego a la presidente del Senado (Adriana Salvatierra). Tengo la impresión que ella no podía asumir por un tema de edad. Tiene 30 años y la presidencia quiere de 35. Eso está haciendo que sea una senadora de la oposición la que asuma la presidencia interina. Ese es el cuadro y me parece extremadamente grave lo que ha ocurrido. No excuso los errores que ha cometido Morales. Me parece que en el fondo hizo una tremenda presidencia. Cambió Bolivia del cielo a la tierra. La Bolivia de hoy no tiene nada que ver con la de 15 años, donde el mundo indígena recuperó un protagonismo y una capacidad de decidir sobre los asuntos públicos que no tenía. Pero todas las cosas se desgastan. Evo se desgastó y sobre todo cometió el error de ir a un referéndum que perdió y hubo un mecanismo que me parece que no es razonable: una revisión del tribunal constitucional que declaró que era ilegal.

