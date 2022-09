"Cómo romperse un brazo" y "cómo salir de Rusia": las búsquedas en Internet que aumentaron tras el discurso de Putin

Vladimir Putin anunció este miércoles una movilización parcial de la población para aumentar refuerzos y luchar en Ucrania. En consecuencia, en el país rápidamente aumentaron las búsquedas en Google sobre "cómo romperse un brazo" y "cómo salir de Rusia".

"Cómo salir de Rusia" fue la primera frase que sufrió un pico de búsquedas, incluso antes del anuncio del mandatario, en base a las especulaciones sobre sus posibles avisos dado que el Kremlin quería responder a las pérdidas en Ucrania con un enfoque más agresivo que podía afectar a todos los ciudadanos, según reportó el canal Mozhem Obyasnit ("Podemos explicar" en español), creado por disidentes rusos, en Telegram.

Putin anunció la movilización de "ciudadanos de reserva" rusos por el éxito de la defensa ucraniana

The russians were given 12 hours of rest, so Google could answer all the questions, including the question of what is the average life expectancy of a russian soldier in Ukraine.