Crece la tensión entre Venezuela y Guyana en torno a un territorio en disputa hace un siglo

Una gigantesca bandera de Guyana ondea en territorio reclamado por Venezuela, izada ayer por militares guyaneses junto al presidente Irfaan Ali, en medio de denuncias de provocación desde Caracas. El jueves por la noche, Ali compartió con militares en el Esequibo, territorio de 160 mil kilómetros cuadrados rico en petróleo y recursos naturales, en el que Georgetown evalúa establecer bases militares con apoyo extranjero.

En la montaña Pakarampa, a pocos kilómetros del estado venezolano de Bolívar, Ali acompañó a oficiales en el izado de la “Punta de la flecha dorada” y luego, mano en el pecho, recitó el “Juramento de lealtad” nacional, según un video publicado por su partido.

“Veo por allá, en el territorio que estamos reclamando, a un presidente uniformándose de campaña, de militar, lo vimos ayer también en una población llamada Kaikan, allí cerquitica de (la isla venezolana y base militar de) Anacoco en la frontera, provocando”, reaccionó ayer el ministro venezolano de Defensa, general Vladimir Padrino.

“Con esos estilos y esas formas de ‘guapetón de barrio’ no es que vamos a resolver este asunto, este diferendo, no es así”, dijo Padrino en un acto oficial. “No es así, convocando al Comando Sur (de Estados Unidos) a establecer una base de operaciones en ese territorio, no es así, no es con esa arrogancia”.

Dos equipos del Departamento de Defensa de Estados Unidos tienen previsto visitar Guyana la semana que viene en medio de la controversia limítrofe, que data de hace más de un siglo, pero se ha acalorado en los últimos meses.

Guyana apela a un laudo arbitral de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, mientras que Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido antes de la independencia guyanesa, que anuló el laudo y estableció bases para una solución negociada.

La pugna se recrudeció con el descubrimiento de yacimientos petroleros en la región y negociaciones de Guyana con el gigante energético estadounidense ExxonMobil para su explotación.

“Proteger el interés nacional”. Venezuela llamó a un referendo para el próximo 3 de diciembre en el que preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad a los 125 mil habitantes de la región en disputa y crear una nueva provincia venezolana llamada Guayana Esequiba.

“Será un voto de unión nacional; cada voto será un voto por la paz de Venezuela”, dijo Maduro en un contacto telefónico con un acto sobre el Esequibo en el estado Zulia, en el oeste del país.

Guyana ha rechazado la consulta, que ha sido calificada por Ali como “una amenaza a la paz en América Latina y el Caribe”. Su vicepresidente, Bharrat Jagdeo, anunció el jueves las reuniones con los oficiales estadounidenses y “luego varias visitas en diciembre y una representación de alto nivel”.

“Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, dijo Jagdeo. “Nosotros estamos interesados en mantener la paz en nuestro país y en nuestras fronteras, pero hemos estado trabajando con nuestros aliados para garantizar un plan para todas las eventualidades. Todas las opciones disponibles serán aprovechadas”, añadió.

Estados Unidos lideró en julio ejercicios militares en Guyana, con la participación de más de 1.500 efectivos de 20 países. El vicepresidente, sin embargo, dijo que el gobierno de Guyana espera que la disputa con su vecina Venezuela pueda resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción desconoce Caracas en el caso del Esequibo.

“Se los digo a los líderes de la República Cooperativa de Guyana, esto se resuelve como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro: con diálogo, con diplomacia, conversando, llegando a un acuerdo satisfactorio para ambas partes como lo reza el Acuerdo de Ginebra”, insistió por su parte Padrino.