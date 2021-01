De película: un hombre vivió tres meses en un aeropuerto por miedo al coronavirus

Noticias Relacionadas Estados Unidos exigirá PCR negativo a los viajeros internacionales

Aditya Singh (36) permaneció en el Aeropuerto Internacional de O'Hare en Chicago, Estados Unidos desde el 19 de octubre. Según informó la fiscal estatal adjunta, Kathleen Hagerty, estaba "asustado de ir a casa debido a Covid".

La policía aeroportuaria, quien procedió a detener al hombre el pasado sábado, detalló que el mismo había llegado a la ciudad localizada en Illinois producto de un vuelo que partió de Los Ángeles. Durante su estadía, encontró una insignia perteneciente a un gerente de operaciones y procedió a "esconderse" bajo aquella identidad.

Según información recabada por The Chicago Tribune, Singh logró sobrevivir durante meses con limosnas de pasajeros. La jueza del condado de Cook, Susana Ortiz, expresó su sorpresa por las circunstancias del caso.

¿Me está diciendo que una persona no autorizada y no empleada presuntamente vivía dentro de una parte segura de la terminal del aeropuerto de O'Hare desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021 y no fue detectada? Quiero entenderte correctamente" le dijo Ortiz a la fiscal Hagerty.

Viajeros ingresan al Aeropuerto Internacional O'Hare, localizado en la ciudad de Chicago, Illinois.

Acto seguido, reconoció que "la necesidad de que los aeropuertos sean absolutamente seguros" hacen que las acciones de Singh "lo convierten en un peligro para la comunidad". Bajo esta premisa, se le prohibió ingresar al establecimiento aeroportuario a menos que pague una fianza de U$S 1000 o 87.000 pesos argentinos.

Por su parte, el Departamento de Aviación de Chicago, que supervisa los aeropuertos de la ciudad, dijo en un comunicado: "Si bien este incidente sigue bajo investigación, hemos podido determinar que este caballero no representaba un riesgo de seguridad para el aeropuerto o para el público viajero".

El ciudadano de 36 años vive en un suburbio de Los Ángeles y no tiene antecedentes penales, según la defensora pública asistente, Courtney Smallwood. Sin embargo, tras el inesperado suceso en el aeropuerto, fue acusado por delito grave de allanamiento de morada a un área restringida y delito menor de robo.

JFG