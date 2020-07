Mary L, una de las sobrinas de Donald Trump, se convirtió en la primera de sus familiares en revelar secretos del presidente norteamericano, en un libro en el que lo describe como “un niño en un cuerpo de adulto”, que fue dañado psíquicamente por su “sociópata” padre y que contrató a alguien para que le hiciera el examen de ingreso universitario.

El libro, cuya publicación la Casa Blanca y la propia familia del magnate trataron infructuosamente de bloquear ante la Justicia, lleva el sugerente título de Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) y será publicado el jueves 14 de julio.

Mary L. Trump, es una psicóloga clínica, hija de Fred Jr., el hermano mayor del presidente, que lleva años distanciada de su tío, pero que se decidió a publicar su libro ahora, a poco más de cuatro meses de las elecciones en las que el mandatario buscará un segundo mandato.

En el libro, Mary L. carga las tintas contra su abuelo, el padre del presidente, Fred, al que responsabiliza de los aspectos más oscuros de la personalidad del actual ocupante de la Casa Blanca.

“La atmósfera de división que mi abuelo creó en la familia Trump es el agua en la que Donald siempre ha nadado, y la división sigue beneficiándolo a expensas de todos los demás”, escribe la mujer según un anticipo publicado por el New York Times y otros medios.

Según su sobrina, la forma en la que su tío Donald lidió con la brutalidad de su padre fue desarrollar “defensas primitivas pero brutales, marcadas por una hostilidad creciente hacia los otros”.

Desde entonces, el presidente siempre ha actuado, sostiene Mary L. Trump, como si no tuviera necesidades emocionales, y las hubiera reemplazado “por una variedad de agravios y conductas –“como bullying, falta de respeto, agresividad-” que se volvieron “más problemáticas con el paso del tiempo”.

El padre de Trump estimuló siempre una competencia descarnada entre su hijo mayor y Donald, que fue el ganador, según Mary L., que sostiene que Fred Jr no resistió la presión y finalmente murió, alcohólico, a los 42 años.

Según Mary L., la noche en que su hermano Fred agonizaba en un hospital luego de sufrir un ataque cardíaco, Donald Trump prefirió ir al cine.

Otra de las polémicas afirmaciones del libro es que el presidente le pagó a alguien para que realizara en su nombre el SAT, el tradicional examen de ingreso que habilita a los alumnos, según el puntaje que se obtiene, a ser admitido en una universidad.

“Era mucho más fácil hacer trampa en esa época, sin registros digitales ni fotos, afirma Mary. Y Donald, a quien no le faltó dinero, le pagó muy bien a su compinche”, escribe Mary L.

El objetivo de la “ayuda” era que Donald Trump obtuviera una calificación alta que le permitiera poder ingresar a la prestigiosa Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania, lo que finalmente hizo.

Este no es el único libro con revelaciones comprometedoras para Trump que aparece en los últimos días. Su ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, acaba de publicar “La habitación donde todo sucedió”, que también traza una imagen demoledora del presidente, al que retrata como un ignorante en política exterior (“preguntó si Finlandia era parte de Rusia”) que sólo está preocupado en lograr la reelección a cualquier precio.

