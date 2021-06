Italia: gradual apertura marca el camino al verano

Una masiva campaña de vacunación con picos de 600 mil inoculaciones en un día marca la gradual apertura italiana que espera el inicio del verano con deseos de renacer social y económicamente luego varios meses de severas medidas de aislamiento, toque de queda y cierre casi total de actividades.

El Corriere della Sera y la Repubblica, importantes diarios de Milán y Roma respectivamente, con coloridas tapas y emotivos títulos anunciaron este jueves el lanzamiento del torneo europeo de fútbol. "El renacimiento (también) con los goles" escribió Corriere y la Repubblica informó que "Europa reencuentra el fútbol/ El desafío entre Italia y Turquía en Roma abre Euro 2020 (2021) y vuelve el gran público a las canchas". El silbato inicial, en el estadio Olímpico de la capital del país, con presencia reducida de "tifosi" y una mujer en el grupo de árbitros. Una señal importante pero no la única.

La curva descendente de los datos científicos ha permitido ya, durante la primavera boreal que el gobierno del premier Mario Draghi aliviara paulatinamente las medidas de seguridad según la situación en cada Región. De este modo, el rojo y el anaranjado han sido reemplazados por el amarillo y el blanco en el semáforo que indica las alertas regionales.

El miércoles 10 los datos indicaron 2.079 nuevos casos de Covid-19, 88 muertos, y un índice de positividad estable de 1 por ciento. Con esa certeza, a partir del lunes próximo doce Regiones y una Provincia Autónoma alcanzarán el ambicionado color blanco que permitirá a casi 41 millones de personas (sobre un total de 60 millones) vivir un período prácticamente "normal". El resto del país seguirá en amarillo pero no habrá por ahora ni rojo ni naranja.

En las regiones "blancas" habrá espectáculos, bares y trattorie abiertos sin toque de queda, pero con los cuidados de estos tiempos.



En las Regiones "blancas" no habrá toque de queda, habrá espectáculos, muestras, museos, bares y trattorie, además de playas lacustres y marinas. Por supuesto, las reservas online, el barbijo, la higiene de manos y el distanciamiento se mantendrán pero ¿qué importancia tienen estos "detalles" frente a una mesa con amigos, una excelente pizza y un no menos exquisito espumante? Las discotecas aún no están permitidas y este es un punto polémico. Los viajes son posibles ahora, sea con el certificado oficial de vacunación completa, con la constancia de haber tenido Covid19 y haberse curado, o también con un test efectuado 48 horas antes de partir.

"Hemos abierto en estos días y aún nos estamos organizando después de siete meses de cierre", me explicó una empleada de las Escuderías del Quirinal, importante centro de exposiciones frente al Palacio de la Presidencia y a metros de la celebérrima Fontana di Trevi. La recepcionista se excusaba así por no tener listo todavía el sistema de audioguías para recorrer la espléndida muestra "Tota Italia", cuyo título nace de la proclama de Augusto "Toda Italia me ha jurado espontáneamente fidelidad..."

La muestra parte de la variedad cultural prerromana y recorre el camino que condujo a la edad Giulio-Claudia con mármoles, terracotas, adornos, vasos, inscripciones. Un privilegio para los aún muy pocos visitantes que llegan a las Escuderías pues no es fácil abandonar los hábitos de los duros meses de reclusión.

"He leído mucho, muchísimo. Pero me acostumbré a no ver a los amigos, a no salir. Y nunca antes de estos meses me había sentido envejecer día tras día", me contaba un periodista jubilado de 70 años. Y no es la única persona que sufre esta situación, con alteraciones del ritmo biológico y del sueño, depresión, ansia. "La primera oleada del Covid19 estaba más armado, tenía esperanzas... La segunda, desde septiembre del 2020, no. La incertidumbre hace daño, a pesar de las vacunas", concluyó el mismo colega.

"La incertidumbre hace daño, a pesar de las vacunas", dijo una periodista jubilada



Y como el tango ayuda a renacer, en el Forum Studios, una sala de grabación fundada en Roma en 1970 por Ennio Morricone y Luis Bacalov, y donde se registraron las bandas sonoras de "Il Postino" y "La vita é bella", ganadoras de sendos Premios Oscar, un joven pianista y compositor siciliano enamorado del 2x4, Fabrizio Mocata, acompañó la presentación en vivo de tres novelas, una de ellas sobre una saga familiar que incluye a la Argentina. Mientras una actriz leía fragmentos de "I due palazzi", de Serena Iannicelli, una novela autobiográfica pero también de una generación que creció entre el boom económico y el desencanto y que en la juventud intentó cambiar el mundo, en el piano de Morricone crecía la melodía de "Cruzando Aguas", el último álbum de Mocata. "No veo la hora de poder volver a Buenos Aires", dijo el pianista que ha enviado al Papa Francisco un CD con este tema.

El artista siciliano participa actualmente en el proyecto "Terra", junto a Grazia Di Michele, cantante y escritora que presentó en Forum Studios la novela La regola del bicaneve, sobre la marginación. "Renacer en la sala de Morricone y del argentino Bacalov, es el mejor auspicio para la música y la cultura internacional", comentó Mocata recordando a ambos músicos ya fallecidos.

Renacer pero, como a diario recuerda el Presidente italiano Sergio Mattarella, no bajar la guardia y cuidarnos.

Así, a pesar de las polémicas, las tragedias, la nueva guerra fría, los nuevos desaparecidos, las nuevas matanzas, y los accidentes imperdonables como el de la cabina que se precipitó en el Mottarone, norte de Italia, causando la muerte de 14 personas, entre ellas toda la familia del pequeño Eitan, de 5 años de edad, la luz comienza a aparecer al final del túnel.

Otro grande ítalo argentino que cumpliría 100 años, Astor Pizzolla, está presente en la tierra de su "nonnino". El próximo 20 la actriz Amanda Sandrelli será la voz de "Yo soy María", un espectáculo dedicado a Astor, cuya música "me toca el corazón" según confesó la protagonista a La Repubblica.

Renacer pero, como a diario recuerda el Presidente italiano Sergio Mattarella, no bajar la guardia y cuidarnos.