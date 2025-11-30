El caso de corrupción que golpea a Zelenski en un momento crítico

La salida de Andrii Yermak, mano derecha de Volodimir Zelenski y jefe de la delegación ucraniana en las negociaciones con Estados Unidos, sacude al gobierno de Ucrania en el momento más delicado de la guerra.

Su renuncia llega tras un operativo anticorrupción en su domicilio y en medio de un escándalo que investiga el presunto desvío de fondos en el sector energético.

El presidente Zelenski firmó este viernes el decreto que removió de manera inmediata a su jefe de Gabinete, Andrii Yermak. Su salida se produce justo cuando Ucrania mantiene conversaciones con Washington para poner fin a cuatro años de guerra con Rusia. Yermak encabezaba la delegación ucraniana en esos diálogos y su desplazamiento ocurre apenas dos semanas después de que estallara un caso de corrupción que golpea al corazón del oficialismo.

Por la mañana, la Agencia Anticorrupción ucraniana (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) realizaron registros en su domicilio, aunque sin brindar detalles.

A principios de noviembre, NABU reveló la existencia de un “sistema criminal” presuntamente destinado a desviar unos 100 millones de dólares del sector energético. Según los investigadores, la red habría sido orquestada por un allegado al presidente. Zelenski impuso sanciones contra el supuesto organizador, Timur Mindich, exsocio comercial y amigo cercano.

El escándalo sumó tensión política cuando un diputado opositor afirmó que Yermak aparece mencionado en grabaciones de conversaciones de los imputados, donde se le atribuirían presiones sobre organismos anticorrupción. En esas grabaciones se lo identifica con el alias “Alí Babá”, por las iniciales de su nombre y apellido, Andrii Borisovich Yermak.

Productor de cine y abogado especializado en propiedad intelectual, Yermak fue durante años uno de los colaboradores más estrechos de Zelenski, a quien acompañó desde su etapa como comediante. Su creciente influencia en el gobierno despertó cuestionamientos dentro del propio círculo presidencial, donde se lo acusaba de concentrar un poder excesivo y de manejar de facto la política exterior del país.

“Yermak presentó su renuncia”, anunció en forma seca Zelenski, para luego agradecerle su trabajo como representante del país.