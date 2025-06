El jefe del organismo nuclear de las Naciones Unidas afirmó que “Irán tiene material suficiente para seis a ocho armas nucleares”

Luego de cinco días consecutivos de ataques entre Irán e Israel, que dejaron al menos 224 muertos en Irán desde que comenzaron el viernes los bombardeos sin precedentes contra su programa nuclear y sus líderes militares, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, aseguró que “Irán tiene material suficiente para seis a ocho armas nucleares”.

En cambio, aclaró que eso “no quiere decir” que actualmente el país tenga un arma lista para usar. “No podemos decir que hoy tengan un arma nuclear. Para eso hacen falta más cosas que el material”, subrayó.

Rafael Grossi participó de forma remota en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York

En una entrevista realizada este martes con Radio Mitre, Grossi explicó que el régimen iraní acumuló uranio enriquecido al 60%, muy cerca del 90% necesario para uso militar. “Para tener un arma nuclear hace falta uranio enriquecido, también puede ser plutonio, pero en el caso de Irán, lo que ellos acumularon es uranio enriquecido. El uranio tiene que estar enriquecido al 90% de un isótopo; ellos están en el 60%”, detalló.

Irán busca que la ONU responsabilice a Israel por bombardeos contra sus instalaciones nucleares

El funcionario, que además representa al organismo dependiente de Naciones Unidas encargado de garantizar el uso pacífico de la energía nuclear, remarcó que “ya lo tienen” y que, aunque el nivel aún no alcanza para fabricar armas, “el salto es mínimo”. Según Grossi, el stock actual alcanzaría para producir “seis, siete u ocho armas nucleares”.

También advirtió sobre la falta de transparencia del régimen: “En cuanto a lo que tienen, nosotros sabemos lo que tienen. El tema es lo que tienen y no sabemos, lo que no informan. Esto lo he estado denunciando mucho y desde hace mucho tiempo”.

Y agregó: “Ellos siempre dicen que no tienen nada que ocultar. Entonces, nosotros como Organismo Internacional de Energía Atómica les decimos: ‘Bueno, si no tienen nada que ocultar, entonces tienen que mostrarnos mucho más’. Ellos siempre han evadido un poco esto y ahora estamos en esta situación en la que estamos”.

Israel habría impactado zonas subterráneas de una planta nuclear en suelo iraní

Las declaraciones del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica se dieron a primera hora de este martes, luego de que se confirmara que uno de los ataques israelíes impactó en las salas subterráneas de Natanz, la mayor planta nuclear de Irán.

Al ser consultado sobre la existencia de una planta nuclear bajo tierra en ese país, Rafael Grossi respondió: “Sí, claro, por supuesto. He estado ahí. Yo la he visitado particularmente”. Explicó que hay dos instalaciones donde Irán colocó material y equipos nucleares bajo tierra tras ataques previos que sufrieron, de tipo sabotaje o atribuidos a ningún país en particular.

Grossi agregó que Irán ya había sufrido sabotajes internos y ataques con drones, por lo que decidió hace dos o tres años comenzar a proteger ciertas instalaciones y equipos poniendo parte de ellos bajo tierra.

Impacto directo en las instalaciones subterráneas de la planta nuclear durante la “Operación León Ascendente”

El Organismo Internacional de Energía Atómica también reveló que identificó nuevos daños directos en las salas subterráneas de la planta nuclear de Natanz, tras los bombardeos realizados durante la “Operación León Ascendente”. El primer ataque se produjo el viernes y fue motivado por las sospechas sobre el programa nuclear del régimen persa.

Apenas un día después, la Junta de Gobernadores del OIEA aprobó una resolución que condena a Irán por incumplir sus obligaciones nucleares, la primera en 20 años. La resolución recibió el respaldo de 19 países, mientras que Rusia, China y Burkina Faso votaron en contra.

Como respuesta a los bombardeos y al “silencio” del OIEA, Irán anunció el sábado que dejará de cooperar “como antes” con el organismo internacional. Kazem Gharibabadi, viceministro iraní de Relaciones Exteriores, afirmó que “es insensato que esos sitios pacíficos sean atacados y que el organismo permanezca en silencio”.

