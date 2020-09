El "payaso" Trump y el "nada inteligente" Biden: un debate lleno de ataques personales

El primer debate electoral entre el presidente estadounidense Donald Trump y su contrincante demócrata, Joe Biden, fue un verdadero descontrol.

El mandatario interrumpió persistentemente casi todas las respuestas de Biden sobre tema como la Corte Suprema y los planes de atención médica, y los ataques personales se convirtieron en una constante.

Después acusó a Biden de ser "socialista", pero Biden desestimó sus ataques afirmando que "todo el mundo sabe" que Trump "es un mentiroso".

"El hecho es que todo lo que está diciendo hasta ahora es simplemente una mentira. No estoy aquí para gritar sus mentiras. Todo el mundo sabe que es un mentiroso", dijo Biden sobre el mandatario republicano.

La tensión era palpable entre ambos desde los primeros minutos, con repetidas interrupciones que llevaron a Biden a lanzarle a Trump: "¿Te vas a callar, hombre?".

"Sigue hablando...", "Este hombre...", dijo Biden ante las insistentes interrupciones de Trump. "No hay nada inteligente en ti", "durante 47 años, no has hecho nada", contraatacó Trump en el escenario en Cleveland, Ohio, durante los acalorados intercambios.

"Es muy duro poder discutir con este payaso. Perdón, esta persona", remató Biden. Hacia el final del debate, Trump acusó a Biden de ser el títere de la "izquierda radical" y su contrincante definió al presidente como "el perrito de Vladimir Putin".

Trump llegó al debate a la ofensiva, decidido a recuperar terreno frente a su rival, que lo aventaja desde hace semanas en los sondeos, y defendió su decisión de llenar la vacante que dejó en la Corte Suprema el fallecimiento de la jueza Ruth Baden Ginsburg con una jueza conservadora.

El debate se celebra en Ohio, uno de los estados pendulares que cambian su preferencia de una elección a otra y que Trump logró ganar en 2016. Ahora, Biden encabeza las encuestas en este bastión con un 49% de las preferencias, frente a 45,7% de Trump.

La pandemia -que dejó más de 204.762 muertos en el país- marcó el desarrollo del debate, y en el auditorio todos los presentes -salvo Trump y Biden y el moderador Chris Wallace- portaron mascarillas y las sillas están colocadas para respetar el distanciamiento social.

