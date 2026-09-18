Este viernes comenzaron las elecciones legislativas en Rusia para renovar la Duma Estatal, en unos comicios que se extenderán durante tres días y que están atravesados por la guerra en Ucrania. Kiev rechazó la votación organizada por Moscú en los territorios ucranianos ocupados, calificó los comicios de “farsa” y pidió a la comunidad internacional que no reconozca sus resultados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano sostuvo que la elección organizada por Rusia en esas zonas no constituye un proceso democrático y cuestionó que Moscú intente presentarla como una expresión legítima de la voluntad de la población.

Más de 111 millones de personas están habilitadas para participar de las elecciones, que se desarrollan hasta el domingo 20 de septiembre. Los ciudadanos pueden votar de manera presencial o mediante el sistema electrónico habilitado por las autoridades rusas.

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Los rusos eligen a los 450 integrantes de la Duma Estatal, la Cámara baja del Parlamento. La mitad de las bancas se define mediante listas partidarias y la otra mitad a través de circunscripciones uninominales.

Rusia Unida, el partido oficialista, llega a los comicios con un amplio dominio de la Cámara y con posibilidades de conservar su mayoría. También participan otras fuerzas que forman parte de la denominada oposición sistémica, aunque las principales expresiones políticas contrarias a la guerra quedaron fuera de competencia.

Entre ellas se encuentra Yábloko, que había planteado una posición contraria al conflicto y reclamado un alto el fuego. El Tribunal Supremo ruso excluyó al partido de la lista nacional para estas elecciones, aunque algunos de sus candidatos continúan participando de manera individual en determinadas circunscripciones.

La guerra con Ucrania atraviesa las elecciones

Los comicios son los primeros para renovar la Duma desde el comienzo de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La guerra también forma parte del discurso oficial durante la campaña y de la manera en que el Kremlin presenta la importancia de la participación electoral.

Vladímir Putin votó este viernes de manera electrónica y llamó a los ciudadanos a participar. El presidente ruso vinculó la elección con el respaldo a los soldados que combaten en Ucrania.

Los ciudadanos rusos en Argentina podrán votar el 20 de septiembre

El conflicto también tuvo impacto durante la primera jornada de votación. En algunas zonas de Rusia se registraron amenazas y ataques con drones ucranianos, mientras que las autoridades informaron interrupciones en determinados centros electorales.

La guerra también continúa teniendo consecuencias sobre la relación entre Rusia y empresas occidentales. Las autoridades rusas confiscaron negocios y activos de la multinacional suiza Nestlé y de tres grupos franceses, en una medida que el Kremlin presentó como una respuesta frente a compañías de países considerados “no amistosos” por su apoyo a Ucrania.

Un decreto firmado por Putin transfirió las operaciones rusas de Nestlé, Auchan y Lemana Pro, la antigua Leroy Merlin, a una empresa denominada LEV Management. La medida también alcanzó a las filiales rusas de la compañía francesa FM Logistic.

El gobierno francés reclamó que Rusia revierta la decisión y calificó de injustificada la administración provisional de las filiales de empresas francesas y europeas. Nestlé, por su parte, aseguró que tomará medidas para proteger sus derechos y mantener sus operaciones.

La medida se suma a otras intervenciones sobre compañías occidentales que se produjeron desde el inicio de la invasión de Ucrania. Rusia endureció las condiciones para que las empresas extranjeras abandonen el país y en algunos casos avanzó con la toma de control de sus activos.

Rusia organiza elecciones en territorios ocupados de Ucrania

Uno de los principales puntos de conflicto es la decisión de Moscú de incluir en las elecciones a Crimea y a zonas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón que se encuentran bajo control ruso.

Ucrania rechazó la organización de los comicios en esas regiones y pidió a otros países y organismos internacionales que no reconozcan ni la votación ni sus resultados. Kiev sostiene que las elecciones no pueden ser consideradas una expresión legítima de la voluntad de la población de esos territorios.

Las autoridades ucranianas también cuestionaron las condiciones en las que se desarrolla la votación en las zonas ocupadas y denunciaron presiones sobre los habitantes. Según Kiev, la organización de los comicios forma parte de los intentos de Rusia por consolidar su control sobre esos territorios.

La Unión Europea también rechazó las elecciones organizadas por Rusia en las zonas ucranianas ocupadas y señaló que no reconocerá sus resultados.

Las elecciones legislativas rusas continuarán durante el sábado y el domingo. Al finalizar la votación comenzará el recuento para definir la nueva composición de la Duma Estatal.

LB/AF