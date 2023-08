El momento en que se estrelló el avión en el que viajaba el jefe del Grupo Wagner

El jefe del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, que estuvo al servicio de Vladimir Putin durante la Guerra en Ucrania, estaba entre los pasajeros de un avión que cayó este miércoles en Rusia, según confirmó la agencia de aviación rusa Rosaviatsia..

Las imágenes mostraron al avión volando en espiral hacia el suelo desde una altura de 8.500 metros, con humo saliendo del fuselaje. Segundos después, las fotografías de lo ocurrido mostraban los restos destrozados del avión comercial Embraer Legacy 600 blanco envueltos en llamas.

En el borde del montón de chatarra se puede distinguir el número 795, que corresponde al avión vinculado al ex líder militar.

El avión, que transportaba siete pasajeros y tres pilotos, incluyendo Dmitry Utkin, una figura oscura que dirigía las operaciones de Wagner, se incendió a sólo 50 kilómetros del lujoso palacio privado del presidente Putin en Valdai, al norte de Rusia.

Algunos medios informaron que el accidente se produjo después de que el avión fuera alcanzado por un misil de este tipo, o por una bomba a bordo. Otro avión que volaba cerca también parecía estar tomando medidas evasivas, como si esquivara un misil tierra-aire, y dio la vuelta cuando cayó el avión en el que viajaba Prigozhin.

La caída del aparato se produjo dos meses después de que Wagner impulsara una revuelta y una marcha hacia Moscú, finalmente depuesta, en un intento de forzar la destitución de la cúpula militar rusa y de recibir más apoyo logístico para sus fuerzas de parte del gobierno de Vladimir Putin.

Instantes después del accidente, medios estatales de Rusia confirmaron que el multimillonario Prigozhin, murió después de que el avión privados se estrellara en la región de Moscú.

Según Rosaviatsia, el avión privado Embraer Legacy, de fabricación brasileña, se estrelló cerca del pueblo de Kujenkino, en la región de Tver.

Poco antes, el ministerio de Situaciones de Emergencia había indicado que en el aparato, que iba de Moscú a San Petersburgo, viajaban diez personas, incluyendo tres tripulantes, y que "según las primeras informaciones, todas las personas a bordo murieron".

Las imágenes compartidas en las redes sociales y replicadas en canales rusos dependientes del Kremlin mostraron los restos del avión en llamas en un campo en la región de Tver. Los medios rusos dijeron que hasta ahora se recuperaron ocho cuerpos, pero que hasta el momento no se los identificó.

El canal de televisión estatal ruso Rossiya24 anunció la muerte de Prigozhin, afirmando: "Un avión privado que volaba de Moscú a San Petersburgo se estrelló. Diez personas fueron asesinadas. Yevgeny Prigozhin estaba entre los pasajeros".

El corresponsal de guerra Roman Saponkov, asociado con las estructuras de Prigozhin, dijo: "El asesinato de Prigozhin tendrá consecuencias catastróficas. Las personas que dieron la orden no comprenden en absoluto el estado de ánimo ni la moral del ejército".

El canal de televisión ultranacionalista pro guerra Tsargrad dijo que los cuerpos de Prigozhin y su compañero Dmitry Utkin habían sido identificados en el lugar del accidente.

Mientras tanto, el canal de Telegram vinculado al Grupo Wagner dijo que el avión en el que presuntamente viajaba Prigozhin había sido derribado por las defensas aéreas, pero esto tampoco fue confirmado.

Los funcionarios de Wagner advirtieron de lo que sucedería si Prighozin moría: "Hay rumores sobre la muerte del jefe del PMC Wagner, Yevgeny Prigozhin. Decimos directamente que sospechamos que los funcionarios del Kremlin encabezados por Putin intentaron matarlo".

"Si se confirma la información sobre la muerte de Prigozhin, ¡organizaremos una segunda "Marcha de la Justicia" sobre Moscú! Será mejor que esté vivo, es por su propio interés...", advirtieron.

Mientras se realizaban las operaciones de búsqueda, el presidente ruso, Vladimir Putin, participaba en una ceremonia conmemorativa de la batalla de Kursk, durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual se abstuvo de cualquier alusión al incidente.

Putin había tildado a Prigozhin de "traidor" cuando este lideró el 24 de junio una sublevación de los mercenarios de Wagner contra el Estado Mayor ruso y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, apoderándose de cuarteles del sur de Rusia y emprendiendo una marcha hacia Moscú.

Pero la rebelión se interrumpió ese mismo día, tras un acuerdo que preveía que Prigozhin partiera a Bielorrusia y que los milicianos de Wagner se incorporaran al ejército regular ruso.

"No sorprende", dijo Estados Unidos

Después de que un avión ruso en el que supuestamente viajaba el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgueny Prigozhin, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que "no le sorprende" la posible muerte del antiguo aliado de Vladimir Putin.

"No sé muy bien qué pasó todavía, pero no me sorprende", dijo a los periodistas. "En Rusia suceden pocas cosas sin que Putin tenga algo que ver", añadió el presidente estadounidense desde las montañas del oeste americano, donde se encuentra con su familia.

La posible muerte de Prigozhin, según Moscú en un accidente aéreo el miércoles en Rusia, "no sería una sorpresa para nadie", había dicho una alta funcionaria de la Casa Blanca. "Hemos visto los reportes. Si se confirma, no sería una sorpresa para nadie", señaló Adrienne Watson, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del ejecutivo estadounidense.

"La desastrosa guerra de Ucrania llevó a un ejército privado a marchar sobre Moscú, y parece que ahora, a esto", agregó.

El asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak, mientras tanto, dio por descontada la muerte del jefe de los milicianos. "La eliminación espectacular de Prigozhin (...) es una señal de Putin a las élites rusas antes de las elecciones [rusas] de 2024", afirmó en la red social X.