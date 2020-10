Evo Morales contó que Alberto F y AMLO le salvaron la vida

Luego de que el el candidato de su partido el MAS, Luis Arce, ganara las elecciones en Bolivia en primera vuelta, el ex mandatario boliviano, Evo Morales, celebró este lunes 19 de octubre el resultado de los comicios y agradeció al presidente Alberto Fernández y su par de México, Andrés Manuel López Obrador, por darle asilo político en 2019: "Salvaron mi vida".

"Además del pueblo, varios presidentes y ex presidentes salvaron mi vida en 2019. Agradezco a Alberto Fernández, López Obrador, Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Cuba)", publicó Morales en su cuenta de Twitter.

En ese marco, también agradeció a los ex presidentes "(José) Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Rodríguez Zapatero (España), Lula (Brasil), Cristina Kirchner, Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y otros".

"No nos sentimos nunca solos. Mi agradecimiento eterno al pueblo argentino y al pueblo mexicano y a tantas organizaciones sindicales, políticas, personalidades, intelectuales y trabajadores en todo el mundo por el apoyo", resaltó Morales.

Por su parte, Alberto Fernández recordó que el ex presidente de Bolivia "sufrió un golpe de Estado" en 2019, y destacó que "el pueblo no olvida a quien no lo traiciona".

"Sufrió un golpe de Estado, destruyeron su casa y lo obligaron a abandonar el país mientras su familia y sus seguidores eran hostigados y perseguidos por el gobierno de facto", publicó Fernández en las redes sociales.

Además, celebró el triunfo del candidato del MAS Luis Arce en las elecciones presidenciales de Bolivia, y precisó: "El pueblo no olvida a quien no lo traiciona. Así lo demostró ayer ¡Felicitaciones, Evo Morales!".

Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Morales, se impuso ayer en las elecciones presidenciales de Bolivia por más del 52% de los votos, según los resultados provisorios.

