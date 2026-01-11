Falleció Bob Weir, fundador y guitarrista de la mítica banda Grateful Dead

Bob Weir, uno de los fundadores del influyente grupo de rock Grateful Dead, murió a los 78 años. “Falleció apaciblemente, rodeado de sus seres queridos, después de vencer valientemente al cáncer como solo Bobby podía hacerlo. Lamentablemente, sucumbió a problemas pulmonares subyacentes”, indicó la familia del carismático guitarrista y cantante en un comunicado que compartió en sus redes sociales este sábado 10 de enero.

El artista había sido diagnosticado con cáncer en julio del año pasado y, aunque se encontraba en tratamiento, al mes siguiente festejó sus seis décadas de carrera musical dando tres conciertos consecutivos en San Francisco, su ciudad natal.

Su familia remarcó: “Durante más de 60 años, Bobby recorrió las carreteras. Guitarrista, cantante, narrador y miembro fundador de Grateful Dead, Bobby permanecerá para siempre como una figura icónica cuyo talento artístico único revolucionó la música estadounidense”.

En una extensa entrevista que le dio a la revista Rolling Stone, en julio de 2007, el guitarrista contó cómo funcionaba la banda autora de hits como "Touch of grey": “Llevábamos la vida de comuna. La cosa más importante era entretenernos mutuamente. Era el trabajo número uno. Hacíamos suficiente dinero en los recitales como para alimentarnos y pagar el alquiler. Y cada uno elegía en qué quería ocuparse. Yo mantenía limpia la cocina, porque solía cocinar bastante. Y practicábamos mucho....".

Sobre la postura política del grupo, señaló: "Nos desagradaba usar el escenario como púlpito o un podio. Si teníamos ideología, ése era nuestro asunto. Pero el escenario era sagrado. Nosotros éramos artistas, no megáfonos. Y éramos humanos, nacidos para ser falibles”.

Con el deceso de Weir, Bill Kreutzmann, de 79 años, se convirtió en el único fundador vivo de Grateful Dead: en 1995, murió el líder y guitarrista principal del grupo Jerry Garcia; el bajista Phil Lesh falleció en 2024, a los 84 años; y Ron McKernan, que tenía problemas de salud, murió en 1973, con solo 27 años.

La historia de Grateful Dead

El grupo fue creado en 1965 en California y logró crear una gran base de fans (conocidos como “deadheads”) gracias a sus conciertos, que terminaron convocando verdaderas multitudes. Entre sus seguidores se encontraba Steve Jobs, fundador de Apple, y el expresidente Al Gore. De su discografía merecen destacarse trabajos como "Workingman's Dead", "American Beauty" e "In the Dark".

Grateful Dead fue la primera banda de rock occidental en presentarse al pie de las pirámides de Egipto, a finales de los años setenta. En 1994, ingresó al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll. El grupo se disolvió en 1995, tras la muerte de Garcia, su líder, pero varios de sus integrantes -incluyendo a Weir- volvieron a tocar juntos bajo el nombre Dead and Company.

