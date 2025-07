YPF: La jueza Preska decidirá este lunes si acepta la apelación de la Argentina

La jueza Loretta Preska decidirá este lunes 14 de julio si otorga a la República Argentina la oportunidad de suspender la sentencia que fuerza a nuestro país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos especulativos que presentaron una demanda por la expropiación de la petrolera. Así lo anunció este jueves 10 de julio Sebastián Maril, el experto que sigue el litigio que se desarrolla en la ciudad de Nueva York.

Sebastián Maril habló sobre lo que hará la jueza Loretta Preska

“La Juez Preska anuncia que el lunes 14, decidirá si otorga a la República Argentina el beneficio de suspender la sentencia que obliga al país entregar las acciones de YPF”, escribió el especialista. Y luego agregó una aclaración: “Tal vez me faltó añadir una línea. Veo que hay mucha confusión. La Juez Preska NO va a decidir el lunes si cancela o revierte su sentencia que obliga la entregar de las acciones. Va a decidir si la suspende MIENTRAS Argentina apela. Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia MIENTRAS Argentina apela”.

Esta la mañana, Argentina apeló el fallo en la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, adelantando que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si hubiera un nuevo fallo desfavorable. Entre sus argumentos, afirma que la decisión de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), el derecho federal norteamericano y principios de cortesía internacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sebastián Maril, sobre el juicio por YPF: "Si el Gobierno sigue sin negociar, la Argentina puede tener serios problemas"

También hace referencia a la Declaración de Interés hecha por el Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” por parte gobierno de Donald Trump, aliado del presidente Javier Milei. En la presentación también advierten sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.

Jueza Loretta Preska

La razón para apelar antes de tiempo

El estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, contratados por la Procuración del Tesoro a cargo de Santiago María Castro Videla, decidieron adelantarse a la respuesta de la jueza Loretta Preska y no esperar los 15 días pedidos de “stay”, recurriendo a una instancia superior en busca de una respuesta diferente.

En el escrito de la defensa argentina se hace mención a que los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge presentaron su oposición al pedido de suspensión de Argentina usando como argumento central una “conferencia del Gobernador Axel Kicillof, quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”.

Loretta Preska: la jueza conservadora de Nueva York que puso en jaque al Estado argentino

La Procuración del Tesoro indicó que no se trata de una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de 16.100 millones de dólares todavía en disputa, que plantea cuestiones jurídicas muy complejas, “sobre las cuales incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con la decisión del tribunal”.