Flávio Bolsonaro pidió disculpas a su madrastra y llamó a unificar a la derecha antes de lanzar su candidatura

El senador Flávio Bolsonaro pidió disculpas públicamente a Michelle Bolsonaro, esposa del ex presidente Jair Bolsonaro, y convocó a la unidad de la derecha brasileña en la antesala del lanzamiento oficial de su candidatura a la Presidencia, previsto para este sábado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador afirmó que su intención nunca fue faltarle el respeto a la ex primera dama y reconoció que las diferencias familiares terminaron siendo aprovechadas por sus adversarios políticos.

"No soy perfecto y vuelvo a pedir disculpas por los momentos que generaron incomodidad. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, y mucho menos a la esposa de mi padre", expresó el senador.

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El conflicto había impactado en la campaña

La reconciliación llega semanas después de una fuerte disputa pública entre ambos. A fines de junio, Michelle Bolsonaro acusó a su hijastro de haberla "humillado" y "maltratado", y dejó entrever que no respaldaría su candidatura presidencial.

El enfrentamiento tuvo impacto dentro del electorado conservador, especialmente entre los sectores evangélicos, donde la ex primera dama mantiene altos niveles de aprobación.

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En su mensaje, Flávio destacó el trabajo de Michelle al frente del ala femenina del Partido Liberal (PL) y elogió su participación en distintas iniciativas sociales. También resaltó el rol que desempeña acompañando a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión domiciliaria tras haber sido condenado por intento de golpe de Estado.

El senador pidió dejar atrás las diferencias internas y llamó a concentrar los esfuerzos en "rescatar a Brasil", además de invitar a Michelle a trabajar de manera conjunta en un proyecto político para el futuro del país.

Michelle aceptó las disculpas

La respuesta de la ex primera dama llegó pocas horas después. A través de sus redes sociales, Michelle Bolsonaro confirmó que aceptaba el pedido de disculpas y propuso abrir una nueva etapa dentro del movimiento bolsonarista.

"Te perdono. Vamos a sentarnos, conversar y reunir un gran ejército de personas de bien para rescatar a Brasil. Hagámoslo por nuestro mayor líder, Jair Bolsonaro", escribió.

También sostuvo que el espacio debe actuar con "el corazón limpio" y construir una nueva etapa basada en el respeto y la esperanza.

Una derecha dividida frente a Lula

El gesto de reconciliación ocurre en un momento clave para la oposición brasileña. La inhabilitación política y el encarcelamiento de Jair Bolsonaro dejaron al espacio conservador sin un liderazgo unificador de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Mientras el oficialismo se encolumna detrás de la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará un nuevo mandato, la derecha llega dividida entre varios aspirantes.

Además de Flávio Bolsonaro, aparecen como referentes el exgobernador Ronaldo Caiado, el mandatario regional Romeu Zema y el dirigente antisistema Renan Santos, quienes disputan el liderazgo del electorado conservador.

Aunque las encuestas ubican a Flávio Bolsonaro como el dirigente con mayor intención de voto dentro de ese espacio, con alrededor del 30% de apoyo, la fragmentación continúa siendo uno de los principales desafíos para construir una candidatura competitiva frente al oficialismo.

A esa disputa se suman las críticas de otros referentes de la derecha y los cuestionamientos que enfrenta el senador por presuntos vínculos financieros, factores que dificultan la consolidación de un frente opositor unificado para una eventual segunda vuelta.

LB/MSS