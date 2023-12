Fleur Hassan Nahoum, vicealcaldesa de Jerusalén: "La ONU es cómplice de Hamas"

La vicealcaldesa de la capital de Israel, Fleur Hassan Nahoum, apuntó contra el Organismo de las Naciones Unidas (ONU) por su intervención en la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Además, reveló como están pasando esta situación como país.

"Todavía estamos un poco traumatizados con todo lo que ha ocurrido. La semana pasada hubo un ataque terrorista en Jerusalén en el que murieron tres personas que estaban esperando el autobús", señaló en relación al ataque palestino cuando se había anunciado horas antes la extensión de la tregua.

En ese sentido, agregó: "También tenemos el caso de muchos soldados que han muerto en esta guerra. Es una situación muy triste. Estamos enterrando a muchachos de 22 años. Gracias a Dios tuvimos dos o tres rehenes que salieron. Pero todavía hay algunos que siguen en cautiverio.

En cuanto a la relación entre la ONU e Israel, señaló:. "Esto es irónico porque ellos fueron los que nos dieron nuestro certificado de nacimiento en 1948. Pero la ONU es una organización con muchos países que son dictaduras brutales. En los últimos años, por ejemplo, hubo 15 resoluciones contra Israel, pero solamente hubo una contra Irán y otra contra Siria. Yo creo que eso lo dice todo".

De la mano con ello, agregó que Antonio Guterrez, el secretario general de la ONU "no comprende la situación y no quiere asumir ninguna responsabilidad". "La ONU también lleva responsabilidad porque su agencia, la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos) es una organización que está llena de miembros de Hamás en Gaza", señaló.

Medios israelíes difundieron imágenes de una supuesta rendición de militantes de Hamas semidesnudos y con los ojos vendados

Y agregó: "La UNRWA tiene una red de escuelas que enseñan el odio. Les enseñan a los niños que tienen que ser mártires. Enseñan a los niños que los judíos no son humanos. Ésa es la educación que está subvencionando la ONU. Por eso Guterrez tiene mucha responsabilidad por lo que está pasando aquí con el odio que él ha fomentado con esa agencia".

En diálogo con RFI, fue consultada acerca de si cree que la UNRWA puede investigar los hechos y sancionar a los responsables. En ese sentido subrayó: "No es una cuestión de sancionar a cuatro o cinco personas. Está podrida por dentro. Es una organización que perpetúa a los palestinos en su condición de víctimas. No intentan sacar a los palestinos del estatuto de refugiados. Empezaron con 700.000 refugiados en 1948 y hoy tienen 5 millones".

Por otro lado, acerca de las declaraciones de Antony Blinken sobre la brecha entre las intenciones de Israel de proteger a los civiles y lo que está pasando realmente en el terreno, aseguró: "El ejército israelí es el único en el mundo que avisa a los civiles a dónde vamos a atacar. Y eso quiere decir que también estamos avisando al enemigo".

La familia del bebé argentino de 10 meses secuestrado por Hamas sigue pidiendo su libertad

Y completó: "El enemigo sabe exactamente a dónde vamos a bombardear. Porque nosotros lo hacemos para reducir la muerte de civiles. Ellos meten a los civiles en los lugares que son supuestamente zonas de seguridad. Pero el enemigo que tenemos no le importa su propia gente".

Por último, hizo referencia a la guerra de aquí a mediano plazo y señaló que espera que puedan eliminar a Hamas. "Cuando lo eliminemos, creo que el pueblo palestino se merece un liderazgo que les va a construir escuelas y no túneles, que le va a construir hospitales y no cohetes. Eso es lo que nosotros queremos. Y yo pienso que los Estados Unidos, así como algunos países árabes moderados, podrían desempeñar un rol importante cuando Hamas ya no esté en Gaza."

LT