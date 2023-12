Medios israelíes difundieron imágenes de una supuesta rendición de militantes de Hamas semidesnudos y con los ojos vendados

Cadenas de televisión israelíes difundieron este jueves videos que aparentemente muestran a decenas de palestinos en paños menores, con los ojos vendados, bajo la guardia de soldados israelíes en la franja de Gaza, provocando una fuerte polémica en las redes sociales. Según reportaron, serían militantes de Hamas que se habrían rendido, aunque entre ellos habrían sido reconocidos un periodista, el director de una escuela y un empleado de la ONU.

En videos y fotos difundidas el jueves por la noche a una hora de gran audiencia, que se convirtieron virales en las redes sociales, se ven hombres alineados, de rodillas, cabizbajos, en prendas menores en el centro de una ciudad. Un análisis de las imágenes hecho por el equipo AFP Factcheck sugiere que fueron filmadas en la región de Beit Lahia, en el norte de Gaza.

Interrogado sobre esas imágenes, el portavoz del ejército israelí Daniel Hagari declaró el jueves por la noche que "en Shujaiya (barrio de la ciudad de Gaza) y Jabaliya (norte de la franja de Gaza), terroristas se dirigen a y salen de túneles y casas". "Investigamos y verificamos quién está relacionado con Hamas y quién no", agregó ante la prensa.

Entre los detenidos, testigos de los hechos, periodistas y allegados habrían reconocido al reportero Diaa Al-Kahlout, corresponsal en Gaza de The New Arab. Este sitio de información con sede en Londres indicó "que la ocupación israelí detuvo a decenas de habitantes de Gaza, entre ellos el corresponsal de The New Arab en la franja de Gaza", en X (antes Twitter).

Un artículo aparecido en la publicación anglófona The New Arab precisa que su periodista hace parte de las "decenas de habitantes de Gaza detenidos por el ejército israelí en Gaza y (que) fueron forzados a desvestirse". Luego fueron "revisados y humillados antes de ser trasladados a un lugar desconocido", según testigos presenciales, agregó el sitio.

Ramy Abdu, presidente del Observatorio euromediterráneo de los derechos humanos, una ONG con sede en Ginebra, también afirmó por X que reconoció al periodista, así como al director de una escuela y un empleado de la ONU.

Mientras tanto, Hamas confirma "feroces batallas" con Israel en varios puntos de la Franja de Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) aseguró este jueves que sus milicianos están llevando a cabo "feroces batallas" contra las tropas israelíes desplegadas en varios puntos del interior de la Franja de Gaza, incluido en el sur del enclave.

"La resistencia está librando feroces batallas con las fuerzas de ocupación que penetran en Gaza por varios frentes", declaró Osama Hamdan, un alto cargo de Hamas, que asegura que la milicia palestina está resistiendo "con todas sus fuerzas y capacidades", según difundió la cadena panárabe de noticias Al Yazira.

En este sentido, Hamdan insistió en que las cifras de bajas confirmadas por las autoridades de Israel "no reflejan la realidad", puesto que la milicia palestina tiene conocimiento de un mayor número de bajas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel. "La resistencia tiene todavía tiene mucho que ofrecer", dijo.

Así, el alto cargo de Hamas informó que, en los últimos tres días, la milicia logró destruir parcial o totalmente cerca de 80 vehículos del Ejército israelí, y recalcó que los combatientes palestinos están listos para hacer frente a la "agresión" israelí "independientemente de su duración y alcance".

Por otro lado, Hamdan rechazó las últimas acusaciones vertidas por Israel, sobre supuestos episodios de violencia sexual por parte de los milicianos palestinos contra mujeres israelíes durante la ofensiva del 7 de octubre, que se saldó con 1.200 muertos y casi 240 rehenes, parte de ellos ya liberados.

El alto cargo de Hamas acusó al gobierno de Israel de "crear objetivos imaginarios para crear una victoria imaginaria", y aseveró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "y su gobierno nazi" no lograrán sus objetivos en Gaza. Allí, la ofensiva y los bombardeos del ejército israelí han causado 17.000 muertos, el 70% de los cuales son mujeres, niños y jóvenes de menos de 18 años, según el ministerio de Salud de Hamas.

Finalmente, Hamdan evaluó la desesperante situación humanitaria en el enclave palestino, señalando que en la actualidad se requerirían de unos 600 camiones con suministros para responder a las necesidades de la población, que por el momento ve cómo tan solo un centenar de camiones cruza a diario por el paso de Rafá.

