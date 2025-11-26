Golpe de Estado en Guinea-Bissau: un grupo de militares tomó el poder y cerró las fronteras tres días después de las elecciones presidencial

Un grupo de militares de Guinea-Bissau anunciaron este miércoles que tomaron el “control total” del país tres días después de las elecciones legislativas y presidenciales en el país de África occidental. Los oficiales armados suspendieron el proceso electoral y cerraron las fronteras, en una nación marcada por una larga historia de golpes de Estado e inestabilidad política.

Mediante un comunicado, el jefe de la oficina militar presidencial, Denis N’Canha, indicó que un comando “integrado por todas las ramas de las fuerzas armadas” asumieron el liderazgo del país “hasta nuevo aviso”.

Golpe de Estado en Guinea-Bissau

Momentos previos, fuertes disparos de armas automáticas resonaron en el centro de la capital, mientras soldados tomaban control de las principales vías de acceso al palacio presidencial. Soldados de la guardia presidencial y efectivos de una unidad de élite de la gendarmería custodiaban el área desierta cercana al palacio, mientras la situación comenzaba a estabilizarse y los disparos se interrumpían de manera momentánea.

Según la agencia internacional AFP, el presidente en funciones, Umaro Sissoco Embaló, se encontraba dentro de un edificio detrás del cuartel general militar, “con un jefe del Estado Mayor y el ministro del Interior”. Fuentes militares confirmaron posteriormente que el mandatario fue detenido y estaba siendo “bien tratado”.

Las calles del centro de Bisáu, su capital, quedaron vacías

Mientras la población en la capital huía hacia los barrios periféricos, todas las calles que conducen al palacio presidencial fueron bloqueadas, incluidas las zonas cercanas a la Embajada de Portugal, indicó el medio local O Democrata. Soldados fuertemente armados y encapuchados se encuentran en la zona para impedir el paso de líderes políticos que podrían refugiarse en esa legación diplomática.

El oficialismo y la oposición se proclaman victoriosos

Tanto Embaló, como su principal rival en los comicios, el candidato independiente Fernando Dias da Costa, se proclamaron victoriosos en la primera vuelta de las elecciones, celebradas pasado domingo. La inestabilidad política desató el hecho de violencia este miércoles.

"No habrá segunda vuelta", declaró a la AFP el martes el portavoz de la campaña de Embalo, Oscar Barbosa, y añadió que el presidente "tendrá un segundo mandato". Días también declaró su victoria y afirmó en un video en sus redes sociales: “Estas elecciones se han ganado, se han ganado en la primera vuelta”.

Los resultados provisionales oficiales se esperaban para este jueves, en unas elecciones que hasta el momento transcurrieron pacíficamente, aunque se excluyó al principal partido de oposición PAICG, y al candidato Domingoes Simoes Pereira.

Umaro Sissoco Embalo

Pereira y el PAIGC fueron eliminados de la lista final de candidatos y partidos publicada en octubre por el Tribunal Supremo, que declaró que habían presentado sus solicitudes oficiales demasiado tarde.

Guinea-Bissau, desde su independencia de Portugal de 1974, sufrió cuatro golpes de Estados exitosos en 1980, 1998, 2003 y 2012, siendo uno de los países más inestables de África. El país también se encuentra entre los más pobres del mundo y es un centro para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa.

