La "invasión" al Área 51 fue un fracaso en convocatoria, pero un éxito en memes

Luego de tres meses de espera, lo que parecía ser el evento del año el viernes 20 de septiembre de 2019, terminó en un fracaso total. Decepcionó la convocatoria para "asaltar" el Área 51, en Nevada, Estados Unidos con el supuesto fin de liberar a los alienígenas que —en teoría— allí esconde el gobierno norteamericano. Si bien el encuentro no salió como se esperaba, los usuarios de redes sociales se tomaron con humor esta frustración e inundaron Twitter de memes alusivos.

Al evento creado en Facebook habían confirmado asistencia cerca de 2 millones de personas. Si bien ese número irrisorio no se hizo presente en el lugar, hubo algunos que sí llegaron para ser parte del encuentro que, según su organizador, era en realidad una broma.

El Área 51 es una base que durante décadas fue blanco de teorías de conspiración sobre alienígenas y despertó siempre mucho interés por aquellos aficionados en el tema. Recién en 2013 el gobierno estadounidense reconoció su existencia. Tal es así que el creador del evento para esta "invasión", llamado Matty Roberts, jamás imaginó que su chiste podría llegar tan lejos y ganar tantos seguidores. "Pensé que sería una idea divertida", argumentó en su momento durante una entrevista.

Mi alien del área 51 soñado VS el alien que me encuentro #GHVIPDBT2 pic.twitter.com/9NGXeq26kT

El encuentro planteó como objetivo desde un primer momento, copar el lugar señalado durante años como un sitio de detención de ovnis y extraterrestre. "Si corremos como Naruto, podemos movernos más rápido que sus balas", sostenía el mensaje publicado en la página de Facebook y esto hace alusión al estilo de carrera japonés inspirado en el manga, en el que se corre con los brazos extendidos hacia atrás y la cabeza hacia adelante. Muchos de los presentes en la jornada del viernes, imitaron esta corrida.

El joven en cuestión reconoció que cuando el tema cobró relevancia en los medios y hasta la Fuerza Aérea manifestó mediante una vocera que "desalentaban" a cualquiera persona que intentara acudir al área en donde entrenan a las fuerzas armadas estadounidenses, sintió un poco de temor y debió aclarar que todo se trataba de una broma que se le había ido de las manos. “Creía que el FBI va a aparecer en mi casa y se puso un poco espeluznante desde entonces”, manifestó.

Si bien no se pudo dar esta "invasión" masiva, lo que sí ocurrió en cercanías al lugar fueron dos festivales de fin de semana en los dos pequeños pueblos de Rachel y Hiko, que se encuentran cerca de la zona militar, a unas dos horas y media en auto de Las Vegas.

Perdonen la inactividad, estuve en el #Area51 y no encontré ningún Alien, pero saliendo de la área me convertí en uno 👽 pic.twitter.com/MYyhma24uv

Yoo! Can believe that made it to a news station 😂😂😂😂#anime #Area51storm #Area51 pic.twitter.com/2OeaOhMu7y