Llegó el día: cómo se preparan en Área 51 para la "invasión" en busca de aliens

La espera terminó. Después de varios meses llegó el gran día: este 20 de septiembre de 2019 es la "invasión" al Área 5, en Nevada, Las Vegas. Lo que comenzó como la broma de un usuario de Facebook, que pronto logró reunir a más de dos millones de personas que mostraron su interés en asistir, y que encendió las alarmas dentro de la Fuerza Aérea norteamericana, está a un paso de convertirse en realidad.

Matty Roberts fue quien dio inicio a esto. A modo de broma -como contó posteriormente en una entrevista- creó en junio el grupo de Facebook “Tomemos el Área 51, no pueden detenernos a todos". Rápidamente el evento se viralizó, dio origen a cientos de memes y además, recibió la confirmación de asistencia de dos millones de personas. La fecha pautada para el encuentro es este viernes 20 de septiembre. Si bien el impulsor de esta iniciativa aseguró que no se haría, parece que esto no está del todo confirmado. Además, ahora analizan si es que la "invasión" ocurre, qué grado de culpabilidad tendría el joven oriundo de California, según consignó la CNN.

El encuentro planteó como objetivo desde un primer momento, copar el lugar señalado durante años como un sitio de detención de ovnis y extraterrestre. "Si corremos como Naruto, podemos movernos más rápido que sus balas", sostenía el mensaje publicado en la página, que hace alusión al estilo de carrera japonés inspirado en el manga, en el que se corre con los brazos extendidos hacia atrás y la cabeza hacia adelante.

Cuando la convocatoria comenzó a masificarse, desde los hoteles de la zona cercana a la Base Aérea donde se encuentra la denominada Área 51 informaron que tenían reservada para esta fecha todas sus plazas. Esto fue otro indicio para alertas a las autoridades. Ante la repercusión que tomó, la Fuerza Aérea salió a responder e indicó que "estaba lista" para rechazar una incursión en el lugar.

Una vocera de la entidad, llamada Laura McAndrews, precisó mediante un comunicado que están preparados para detener a los supuestos cazadores de aliens. "La Fuerza Aérea de los EE. UU. siempre está lista para proteger a los estadounidenses y sus activos" ,sentenció. A su vez, expresó: "Desalentamos a cualquiera que esté intentando venir al área en la que entrenamos a las fuerzas armadas estadounidenses".

El Área 51 se encuentra en Nevada, Estados Unidos. FOTO: CEDOC

Ante este llamado de atención, Roberts decidió calmar un poco las aguas y le envió un mensaje. "Hola Gobierno de Estados Unidos, esto es una broma, y realmente no tengo la intención de seguir adelante con este plan. Pensé que sería divertido y conseguiría algunas sorpresas en Internet”.

En una entrevista, el joven agregó: "Esperé unos tres días y había como 40 personas y luego simplemente despegó de la nada. Fue muy salvaje”. En ese sentido, detalló que espero unos días para dar entrevistas dado que notaba que cada vez tomaba mayor relevancia el tema y pensó que, si revelaba su identidad, tendría consecuencias: “Creía que el FBI va a aparecer en mi casa y se puso un poco espeluznante desde entonces”, señal+o al tiempo que intentó minimizar el asunto al concluir: “Pensé que sería una idea divertida".

Ante la magnitud que tomó el evento, la Fuerza Aérea estadounidense tuvo que intervenir. Foto: Cedoc Perfil

Memes, videos y más. Tal fue el furor que causó el evento, que muchos comenzaron a volcar en Twitter sus burlas con los llamados Memes. En ellos mostraban, por ejemplo, lo que pasaría si del lugar se fueran acompañados por un extraterrestre.

Mi alien volviéndose al Área 51 porque se le olvidó allí su pijama y su cepillo de dientes pic.twitter.com/hG2OLVoJSl — como te llamas bby dijo el daddy yankee (@estresaita) July 15, 2019

Mi alien del area 51 esperando a que me arregle para salir de fiesta pic.twitter.com/RBd75i4O1e — γονοπώτης (@reckliichi) July 15, 2019

Yo cuando secuestre al alien del area 51 y nos hagamos mejores amigos. pic.twitter.com/pB8ot8keAf — Santi Mcpak (@McpakSanti) July 15, 2019

También, la música acompañó la idea. En el videoclip del rap acerca de la "invasión" al Área 51, aparece un dibujo animado de Keanu Reeves. El actor formó parte involuntariamente de la convocatoria casi sin saberlo por dos cuestiones. Primero porque el rapero Montero Lamar Hill, mejor conocido como Lil Nas X, aprovechó el furor con la noticia del evento y lanzó un tema musical en donde participaron diferentes colegas suyos y también aparece el protagonista de Máxima Velocidad donde se lo muestra mientras corre como Naruto, en alusión a la serie de animé que lleva ese nombre.

Además, un juego se hizo eco de la convocatoria a la invasión y del protagonismo que se le dio a Reeves. Por eso, utilizó la figura de la estrella protagonista de John Wick y la colocó en el jueguito donde aparece con su perro (al igual que en ese film).

El juego que tiene como protagonista a Reeves y su mascota. Foto: Conorcastle.com/keanu/

El videojuego en cuestión se llama Raiding Area51 y es un mod (una modificación de uno original) del conocido dinosaurio que corre en Google Chrome cuando no hay conexión a Internet. ¿Qué hay que hacer? La propuesta es muy sencilla: Reeves corre junto a su perro para asaltar la base militar. El jugador solamente debe ocuparse de los saltos, ya que el personaje del actor avanza por cuenta propia. ¿El objetivo? que Keanu y el animal lleguen por fin a la anhelada Área 51, no sin antes esquivar guardias de seguridad y cactus desérticos.

F.D.S./F.F.