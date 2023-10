Investigan a un policía inglés por usar una medalla de las Malvinas a pesar de no haber ido a la guerra

Un policía y exmarino inglés es investigado por utilizar una medalla como condecoración de la guerra de Malvinas, a pesar de haber tenido 15 años en el momento del conflicto. Los medios locales lo llaman “fantasioso” y se cree que podría enfrentarse a una grave junta policial por mala conducta y a su despido.

Nick Adderley, de 57 años, es jefe de la policía de Northamptonshire y fue fotografiado utilizando en su uniforme la medalla del sudatlántico con escarapela que se le entregó a los soldados ingleses que pasaron al menos un día en las islas Malvinas, a pesar de que él ingresó a la Marina Real dos años después de que terminara el conflicto de 1982.

El medio The Sun reveló una foto de Adderley en la admisión de la Marina Real en la fragata HMS Raleigh en 1984, cuando acababa de cumplir 18 años. Sirvió dos años en la marina, dicen las fuentes, y se unió a la policía en febrero de 1992, a los 25 años. Desde el 2018 es jefe de la policía, puesto que ganó por “su experiencia de primera línea y su larga carrera naval” y por el que gana 165.000 libras por año.

Adderley resaltado en la imagen de su admisión de la Marina Real, en 1984, dos años después de la guerra de Malvinas

Sin embargo, fuentes que lo conocieron en ese momento dijeron que había pasado seis años como civil antes de unirse a la policía, con trabajos que incluyen el manejo de un pub en Wirral, la conducción de vehículos pesados ​​y la venta de casas para el constructor de casas Fairclough. Además, sirvió como marinero alistado, no como oficial, como se afirma.

Actualmente Adderley es protagonista de un escándalo que también incluye haber lucido una medalla de Irlanda del Norte, sin haber participado en los disturbios. Por su parte, la policía de Northampton dijo que “no harán más comentarios sobre esto mientras la investigación de la Oficina Independiente de Conducta Policial esté en curso".

El polémico exmarino justificó el hecho asegurando que la medalla había sido un regalo del 2012 de su hermano mayor, Rick Adderley, de 59 años, antes de mudarse a Australia. Sin embargo, The Sun difundió que Rick, quien tenía 18 años en el momento de la guerra de Malvinas, fue fotografiado con la prestigiosa medalla del Atlántico sur cuando recibió el premio a la valentía en 2020 por su rol como policía de Queensland, fuerza a la que se sumó en 2013.

Nick y Rich Adderley luciendo la misma medalla en el pecho

Una fuente de la Marina bromeó que los hermanos debían estar "desplazados de ida y vuelta a Australia". Por otra parte, se cree que la medalla de Irlanda del Norte perteneció a su hermano menor Dave, de 53 años, que sirvió en el ejército, en la Royal Electrical and Mechanical Engineers.

Adderley dijo que las medallas eran de sus hermanos y que no sabía, hasta la semana pasada, que debería haberlas usado en un lado del pecho diferente al de sus propias medallas. “Es decepcionante que alguien haya filtrado tales detalles sobre lo que considero un asunto familiar muy personal, al que todavía tengo que responder formalmente. Tengo restricciones en lo que puedo decir, pero es importante que deje constancia pública de que estoy muy orgulloso de mi servicio de cadete, de la Marina Real y de la policía”, declaró el acusado.

“Como provengo de una familia de militares, llevo todas mis medallas con orgullo y siempre he usado las dos medallas que mis hermanos me dieron cuando uno enfermó gravemente y el otro emigró, junto con la mía. Al enterarme de esta queja la semana pasada, recibí inmediatamente asesoramiento sobre el protocolo y cambié el lado de mi pecho en el que se usan estas medallas”, agregó.

"Llevo todas mis medallas con orgullo y siempre he usado las dos medallas que mis hermanos me dieron", explicó Adderley

The Sun también localizó a un excolega de la policía de Greater Manchester que afirmó que Adderley le dijo que luchó en un portaaviones en la Guerra de las Malvinas. La Asociación de medallas del Atlántico sur dijo que no había Adderleys en su registro de los 33.000 soldados, aunque aclararon que la lista no era exhaustiva.

La medalla del Atlántico sur con escarapela sólo se entregó a los ingleses que sirvieron dentro de la zona de combate de las Islas Malvinas entre el 2 de abril y el 15 de junio de 1982. Estaban grabadas con el nombre del destinatario y el número de servicio en el lateral. Además, una fuente de la Marina confirmó: “No enviamos cadetes a las Malvinas. La última vez que sucedió fue en Galípoli, en la Primera Guerra Mundial".

Excombatientes ingleses criticaron a Nick Adderley

El doctor contralmirante Chris Parry, que ayudó a hundir un submarino argentino y rescató una unidad del Servicio Aéreo Especial durante la guerra de las Malvinas, preguntó: “Si una persona miente sobre las medallas, ¿sobre qué otra cosa mentiría?”. “Toda su carrera se ha construido sobre mentiras. Es imposible respetar a alguien que pretende ser algo que no es", manifestó y calificó a Adderley como “un completo fraude”.

El exalmirante Lord West, galardonado con una Cruz de Servicio Distinguido por su valentía en la ocupación de las Malvinas, dijo: “Es muy desafortunado cuando alguien usa una medalla a la que no tiene derecho. Se están engañando a sí mismos y engañando a las personas que los rodean, especialmente si están en una posición de autoridad".

Robert Gallagher, un investigador forense y profesor de la Universidad de Lancashire Central, afirmó que vio a Adderley usando la medalla del Atlántico sur en una ceremonia en 2014 y le preguntó dónde había servido. “Dijo Marina Real y que había estado en un portaaviones. En ningún momento dijo que era de su hermano y estoy 100 por ciento seguro de eso. Iba a continuar la conversación más tarde, cuando íbamos a tomar té y andar en bicicleta, pero él nunca apareció”, detalló.

