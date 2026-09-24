Italia prohíbe burkas y niqabs en las escuelas y limita el número de alumnos extranjeros por clase

La primer ministra de ultraderecha de Italia, Giorgia Meloni, adoptó este jueves un decreto de ley que prohíbe el uso del burka y el niqab en las escuelas y limita el 30% el número de alumnos por clase con un dominio insuficiente del italiano.

La medida impone "un límite del 30% al número de estudiantes en una clase que no tenga un conocimiento del italiano, más herramientas para el aprendizaje de nuestra lengua y la prohíbición del burka y el niqab en las escuelas", escribió Meloni en redes sociales.

RDC: crece la alerta en Europa tras una advertencia de la CIA por posibles ataques rusos contra países de la OTAN

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En caso de que un alumno presente serías dificultades de integración escolar, se recurrirá a los servicios sociales y sus padres estarán obligados a asistir a cursos gratuitos de italiano. El incumplimiento de esta norma podrá castigarse con una multa de hasta 1.000 euros.

Italia es una de las puertas de entrada de migrantes a la Unión Europea, y la integración de los extranjeros es uno de los temas centrales de la campaña para las elecciones generales del 2027.

Tras la reunión del Consejos de Ministros, Meloni defendió que la prohibición del burka responde a una "cuestión de seguridad". "Cuando una mujer, o peor aún, una adolescente, es obligada a cubrirse el rostro, se le niegan derechos fundamentales y la misma integración que tan a menudo se proclama", afirmó.

RDC: el laborismo recupera el primer lugar en las proyecciones electorales del Reino Unido

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, defendió la política migratoria y sostuvo que "un dominio insuficiente del idioma dificulta el progreso educativo". "La participación de los padres en el recorrido educativo de sus hijos es fundamental para el éxito académico", declaró a periodistas.

La ONG Save the Children advirtió que obligar a los niños a cambiar de escuela o matricularse en un centro distinto al de sus compañeros por su nacionalidad o por su nivel de italiano podría crear alumnos "de primera y segunda categoría". Por su parte, Elly Schlein, líder de la oposición, acusó al gobierno de emprender "una nueva caza de brujas a costa de los más pequeños".

El límite del 30% de estudiantes extranjeros por aula ya había sido establecido en 2010. En aquella oportunidad, ese tope era flexible y podía elevarse en casos de estudiantes extranjeros con un nivel adecuado de italiano, o reducirse cuando los alumnos tenían escaso conocimiento del idioma.

BGD