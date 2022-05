Bolsonaro teme la vuelta del "comunismo" a Brasil y advirtió: "Argentina y Chile están en el mismo camino a Venezuela"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, generó polémica en las redes al declarar que Argentina y Chile están en vías de convertirse en regímenes "comunistas", como los que actualmente gobiernan Venezuela y Cuba.

A través de un incisivo tuit publicado este domingo 15 de mayo Bolsonaro expresó "Fidel (Castro) y (Hugo) Chávez ya murieron pero las consecuencias nefastas del comunismo continúan".

- Venezuelanas e cubano dizem como estão os seus países. Chaves e Fidel já morreram, mas as consequências nefastas do comunismo continuam.

- A Argentina e o Chile estão no mesmo caminho da Venezuela. pic.twitter.com/B3q0ezySK1