Blue Origin, de Jeff Bezos, consiguió recuperar un propulsor de cohete en una plataforma en el mar y hasta Musk aplaudió

La empresa Blue Origin, que pertenece a Jeff Bezos, el creador de Amazon, lanzó con éxito este 13 de noviembre “New Glenn”, su enorme cohete de 98 metros de altura, pero la hazaña de ese lanzamiento fue que se logró recuperar su propulsor en una plataforma en el mar, logro que hasta Elon Musk elogió desde su competidora Space X.

Ariane Cornell, vicepresidenta de Blue Origin, durante la transmisión en vivo por Internet, remarcó: “Este es un día histórico para Blue Origin". El lanzamiento debió postergarse dos veces durante la última semana por problemas de mal tiempo.

Finalmente, el cohete New Glenn despegó desde Cabo Cañaveral, Florida, a las 15H55 locales (20H55 GMT), llevando dos sondas de la NASA que quedaran orbitando en la Tierra hasta que sean dirigidas a Marte, para la exploración de ese planeta.

Luego de poner las sondas en el espacio, Blue Origin mostró como consiguió, de manera controlada, que el propulsor aterrizara de regreso sobre una plataforma marítima, entre los aplausos y el festejo de sus empleados. Hasta ahora, solo SpaceX había logrado implementar una maniobra de ese tipo con un cohete de clase orbital.

Este éxito tiene lugar en medio de la rivalidad entre las dos compañías aeroespaciales; sin embargo, Musk no dudó en reconocer el logro de su competidor: “¡Felicidades a Jeff Bezos y al equipo de Blue Origin!”. Su colaborador, Jared Isaacman, también usó su red social para expresar su admiración: “¡Caramba, fue fantástico!”.

Gracias a este logro, Bezos, que busca alcanzar a Musk, podría potenciar el ritmo de sus lanzamientos y, al mismo tiempo, bajar sus costos. Los multimillonarios fundaron sus empresas espaciales a comienzos de la década de 2000, pero Blue Origin logró avanzar a un ritmo considerablemente más lento que SpaceX, por tener una mirada más tradicional y conservadora.

La salida del cohete “New Glenn”

Con este proyecto, Bezos quiere mostrarse como un competidor serio porque el programa lunar Artemis de la NASA, que busca enviar estadounidenses a la Luna en los próximos años, el mes pasado sugirió la posibilidad de prescindir de SpaceX, por sus retrasos. Esta decisión enojó a Munk, pero beneficiaría al dueño de Amazon, quien también desarrolla un módulo de alunizaje para la NASA.

Teniendo en cuenta este panorama, el funcionamiento del cohete “New Glenn”, que este jueves lanzó una misión científica llamada "Escapade" de la NASA cuyo objetivo es realizar estudios en Marte, puede marcar la diferencia entre conseguir un contrato multimillonario con la Agencia Espacial estadounidense o no.

George Nield, presidente de una compañía que promueve actividades espaciales privadas, antes del lanzamiento, le dijo a la agencia AFP que si Blue Origin “completa con éxito esta misión, infundirá confianza a la NASA”.

El cohete “New Glenn” elevándose en el espacio

Donald Trump, la NASA, el programa Artemis y China

En su segundo gobierno, el presidente estadounidense está presionando fuertemente a la NASA para que acelere su programa lunar, que fue víctima de problemas y aplazamientos durante los últimos años. El administrador interino del organismo, Sean Duffy, habló de una “segunda carrera espacial” entre Washington y Pekín, cuyo fin es llegar a la Luna en 2030, repitiendo la "guerra" mediática que se libró, a mediados del siglo XX, entre Estados Unidos y la Unión Soviética en ese sentido.

Con el programa Artemis, los estadounidenses quieren establecer una colonia humana sostenible en la Luna, preparando, de esa manera, el ambiente adecuado para luego lanzar misiones a Marte.

Las sondas lanzadas este jueves por la NASA cumplirían un rol esencial porque permitirían comprender mejor el planeta rojo. Joseph Westlake, científico del organismo, explicó que las sondas Azul y Oro se colocarán en una órbita de “estacionamiento seguro” para quedarse cerca de la Tierra y esperar el momento ideal para salir hacia Marte, donde llegarían en 2027.

