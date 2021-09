“¿Vamos a seguir con una economía en la que una abrumadora parte de los beneficios se destina a las grandes corporaciones y a los ultra-ricos?”, así comenzó Joe Biden su discurso en el Capitolio. El jueves, el presidente de Estados Unidos habló para reforzar los lineamientos críticos del Build Back Better, su plan económico que aún tiene que ser aprobado por el congreso de su país.

"Los republicanos prefieren exenciones impositivas para los más ricos, no para la clase media", dijo Biden.

Y acto seguido, Biden volvió a preguntar: “¿O vamos a aprovechar este momento –ahora mismo– para poner a Estados Unidos en un nuevo camino: uno donde se invierta en el país; de genere crecimiento económico verdadero y sostenido; y que beneficie a todos, incluidos los trabajadores y la clase media?. (…) Los datos son más que elocuentes. En los últimos cuarenta años, los ricos se han vuelto más ricos y muchas corporaciones perdieron su sentido de responsabilidad hacia sus trabajadores, sus comunidades y a Estados Unidos”.

Multimillonarios evaden 160 mil millones de dólares

En línea con aquel discurso que dio por los cien días de su gobierno, Joe Biden dedicó la primera parte a dar datos de fácil comprensión para que se entienda porque menciona a los ultra-ricos y las grandes corporaciones. Y a modo de pregunta detalla Biden: “¿Cómo es posible que 55 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos paguen cero dólar en impuestos federales sobre la renta? Ganaron más de 40 mil millones de dólares en 2020 y no pagaron nada. Cero dólares en impuestos federales sobre 40 mil millones de dólares de ganancias.¿Cómo es posible que los multimillonarios más ricos de Estados Unidos pueden evadir impuestos sobre lo ganado? ¿Cómo es posible que paguen una tasa de impuestos más baja que maestros, bomberos o fuerzas de seguridad? (…) Hoy, ahora mismo, el 1 por ciento más rico del país, evade unos 160 mil millones de dólares en impuestos que debe cada año. Y no son nuevos impuestos, sino son impuestos que deben.”

"Tax the rich" (impuesto a los ricos), la demócrata Alexandro Ocasio-Cortez llevó el reclamo a la gala del Met 2021.

Soy capitalista pero….

Que la pandemia aumentó la riqueza de los utra ricos fue un dato ya publicado no sólo por medios especializados. Por las dudas, Biden volvió a citar las cifras: “En pandemia, los multimillonarios aumentaron su riqueza en 1,8 trillones de dólares. (…)Es decir, a lo que ya tenían, los más ricos sumaron 1,8 trillones de dólares. Y eso, simplemente, no es justo. No pretendo castigar a nadie. Soy capitalista. Es genial que alguien gane un millón o mil millones de dólares. Dios lo bendiga. Todo lo que pido es que pague lo que corresponde (en impuestos) como lo hace la clase media. Pero no es lo que sucede. (...) Esta es la pura verdad”, redondeó Biden. “Durante mucho tiempo, la economía de Estados Unidos funcionó muy bien para los que están en la cima, mientras que los norteamericanos comunes, los trabajadores, las que construyeron este país, básicamente quedaron excluidos.”

BIden dijo que por Trump, la deuda interna de EEUU llegará a los 8 trillones de dólares.

Trump, su legado económico y boicot a Biden de los opositores

Hablar de la gestión presidencial que lo precedió, también fue parte del esquema discursivo de Joe Biden. El plan económico que busca le apruebe en congreso definirá su gestión en la Casa Blanca. “Cuando juré como presidente, Estados Unidos luchaba por salir de la peor crisis económica desde la Gran Depresión. El crecimiento del empleo fue anémico. (…) Este es nuestro momento de demostrarle al pueblo norteamericano que su gobierno trabaja para ellos, no sólo para las grandes corporaciones y los que están en la cima de la pirámide. (...) Mis amigos republicanos están atacando mi plan, diciendo que es un ‘mucho gasto’. Les recuerdo, que fueron los mismos que hace apenas cuatro años aprobaron el recorte de impuestos de Trump por dos trillones de dólares. Es decir, un regalo enorme para las corporaciones más grandes y para el uno por ciento más rico. Y escuchen esto: casi nada de ese recorte de impuestos de 2 billones de dólares se pagó. Simplemente aumentó el déficit federal. Y por las cuentas impagas de Trump, la deuda nacional aumentará a más de ocho trillones de dólares”

En mayo 2021, Joe Biden estrenó su versión "Juan Domingo" Biden

Que los bancos informen sobre el dinero de ricos

“Solo pediría a los bancos dos datos de los multimillonarios. Las cifras del dinero que entra y sale de las cuentas bancarias, para que los ricos ya no puedan ocultar lo que ganan y así paguen los que deben. No se trata de aumentar sus impuestos. Se trata de que los súper ricos finalmente comiencen a pagar lo que deben, lo que exige el código fiscal existente, tal como lo hacen los trabajadores de Estados Unidos. (…) Lo dije hace unos minutos, 55 de las corporaciones más rentables de Estados Unidos pagaron cero en impuestos sobre 40 mil millones de dólares en ganancias. Ni un centavo. Y no está bien. Y mi plan económico cambiará eso. No voy a castigar a nadie, simplemente tendrán que pagar lo que les corresponde.”

Biden dijo que 55 grandes corporaciones norteamericanas pagaron cero impuestos a las ganancias.

Covid, economía y antivacunas con poder

“El covid, los problemas de la cadena de suministro y aquella mala gente que busca sacar provecho de la pandemia se suman a los desafíos que enfrentamos. Es por eso que tener el Covid bajo control fue mi principal prioridad desde mi primer día como presidente. Todo, todo, desde nuestra salud pública hasta nuestra economía, depende de esto”, dijo el presidente norteamericano.(...) Enfrentamos un gran rechazo (a la vacunación), en especial de algunos gobernadores republicanos. Los de Florida y Texas, hacen todo lo posible para socavar las políticas que propuse para salvar vidas. Y eso que algunos de esos gobernadores tienen planes de vacunación estrictos y obligatorios para que los niños puedan acceder a la escuela. Por ejemplo, en Mississippi, deben vacunarse contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la varicela, la hepatitis B, la poliomielitis, el tétanos y más. Y llamo al gobernador para que sume la vacuna del Covid y me acusa de ‘tirano’. ¿Tirano?”.

Control de precios del combustible y alimentos

“También vamos tras los especuladores de la pandemia en nuestra economía. Hay mucha evidencia de que los precios del combustible deberían bajar, pero no es así. Lo analizaremos con detalle. (…)También estamos analizando las áreas de nuestra economía donde cada vez unos pocos gigantes corporativos controlan más y más el mercado en el área en la que trabajan. Basta con mirar la agricultura y la industria alimenticia. Un número muy pequeño de grandes corporaciones ahora dominan el mercado, tienen muy poca competencia y suben los precios.”

Recorte de impuestos la clase media

“Somos el único país desarrollado cuya economía es ahora más grande de lo que era antes de la pandemia. Si bien todas estas son buenas noticias, sé que muchos estadounidenses todavía luchan por sobrevivir todos los días”, prosiguió Biden. “Para muchos, es cada vez más difícil pagar las facturas: comida, el combustible, los alquileres, la atención médica. (...) Sólo las corporaciones y las personas que ganan más de 400 mil dólares al año pagarán impuestos adicionales. No habrá suba de impuestos para quien gane menos de eso. Y habrá recortes de impuestos y exenciones para la clase media: unas cincuenta millones de familias. Mi plan beneficia a los estadounidenses de a pie, no a los de arriba que no necesitan ayuda. (…) Sin embargo, mis amigos republicanos prefieren proteger las exenciones fiscales de los más ricos que dar exenciones fiscales a las familias trabajadoras. Es así de simple.”