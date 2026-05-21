Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron y denunciaron la explotación sexual a gran escala de mujeres y niñas mediante material pornográfico facilitado y monetizado por la plataforma Pornhub y su empresa matriz, Aylo Holdings, como así también otros sitios similares.

A través de un informe difundido el pasado 15 de mayo por Reem Alsalem, relatora especial sobre violencia contra las mujeres y niñas, y Ana Brian Nougrères, especialista sobre derecho a la privacidad, se reclamó que las plataformas, sus empresas matrices, las redes de pago y los motores de búsqueda no pueden eludir su responsabilidad al ser cómplices de diferentes violaciones de derechos humanos, proporcionándoles espacio y herramientas a sus perpetradores.

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"Hay que trazar una línea roja. Los sistemas que facilitan y se benefician de la explotación sexual de mujeres y niñas no pueden simplemente regularse de forma marginal, deben ser combatidos de raíz", sostuvieron los especialistas a cargo de la investigación.

Desde la ONU, se instó al gobierno de Estados Unidos y al de Canadá a procesar a Aylo, como así también exigirles a las plataformas verificación de edad y consentimiento por parte de terceros para todos los sitios de pornografía generada por usuarios.

La administración estadounidense no dio respuesta al pedido de la entidad, pero desde el gobierno canadiense se reconoció la necesidad de modernizar la legislación vigente respecto a la privacidad del sector privado y de promulgar leyes para responsabilizar a los proveedores de servicios de redes sociales por el contenido perjudicial.

"Preocupa que el abuso refleje un patrón más generalizado en plataformas como Xvideos y X.com, que permiten la pornografía generada por los usuarios sin una verificación fiable de la edad o el consentimiento", indicaron y subrayaron que "la explotación se ve facilitada aún más por la monetización de las plataformas".

Desde la organización también expresaron su preocupación sobre el hecho de que el trabajo de eliminar el contenido no consentido suele recaer sobre las víctimas de abuso, dado que el material suele permanecer en las páginas a pesar de las reiteradas denuncias y los esfuerzos realizados para eliminarlo.

"Esto crea un sistema en el que las víctimas se ven obligadas a perseguir su propio abuso. Se revictimizan constantemente, incluso muchos años después del abuso inicial, mientras el material abusivo sigue circulando", profundizaron los expertos.

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Los expertos de la ONU señalaron que "es urgente que los países impongan medidas vinculantes a Pornhub y otras plataformas digitales que distribuyen pornografía", insistiendo en la necesidad de incluir una verificación obligatoria de edad y consentimiento por parte de terceros para todas las personas que aparecen en las imágenes.

Modalidades rigurosas de monitoreo y moderación junto a la obligación de eliminar imágenes violentas y abusivas de niños y adultos, especialmente cuando no hayan dado su consentimiento, son otras de las medidas solicitadas por los especialistas en su denuncia.

En el informe también se resaltaron las medidas adoptadas por Aylo Holdings, por las cuales la plataforma Pornhub retiró la mayor parte de su catálogo en 2020, más de 50 millones de imágenes y vídeos sin verificar, como consecuencia de más de 25 demandas junto a la actuación de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

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"La respuesta de Aylo deja claro que la empresa no puede refutar de forma creíble su conducta reiterada de distribuir y monetizar a nivel mundial la explotación traumática de las víctimas en Pornhub", reclamaron y reprocharon la falta de acción de gobierno estadounidense para exigirle la plena responsabilidad a la empresa.

Los expertos advirtieron que se podría reforzar la impunidad corporativa en casos de explotación sexual en línea a gran escala y concluyeron: "El contraste es abismal: se encarcela a personas por tráfico de drogas, mientras que la entidad corporativa que permitió y se benefició a sabiendas de la actividad delictiva a gran escala evita la condena".

AS/AF