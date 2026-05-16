Rescataron en Bolivia a una adolescente argentina víctima de trata y explotación sexual

Un ciudadano argentino fue detenido en Bolivia acusado de encabezar una organización dedicada a la trata y tráfico de personas. El procedimiento permitió rescatar a tres víctimas, entre ellas una adolescente argentina de 16 años que había sido denunciada como desaparecida en Salta por su madre el lunes 11 de mayo.

La intervención fue realizada por el Comando de Frontera Policial de Yacuiba, que logró desarticular una estructura señalada por operar con fines de explotación sexual y que, según la investigación, era dirigida por el argentino Cristian Enrique Díaz, de 43 años.

La investigación se puso en marcha luego de que una mujer presentara una denuncia en Salta por la desaparición de su hija de 16 años, identificada con las iniciales V.P.P. A partir de esa presentación, la Cancillería y el Ministerio de Gobierno impulsaron un pedido formal para localizar a la menor.

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Gracias al análisis de una fotografía y a la reconstrucción de los últimos movimientos de la adolescente, los investigadores establecieron que se encontraba en Yacuiba, capital de la Región Autónoma del Gran Chaco, en el departamento de Tarija, al sur del país. Esa pista derivó en un operativo cerrojo sobre el lugar donde estaba alojada. En el procedimiento, las fuerzas rescataron a la joven argentina junto con dos mujeres bolivianas mayores de edad y detuvieron al sospechoso.

El teniente coronel Ever Cossío, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, detalló la modalidad que, según la investigación, utilizaba Díaz para captar y explotar a las víctimas.

El argentino Cristian Enrique Díaz, de 43 años, fue detenido en Bolivia durante el rescate de la joven argentina

"Realizaba 'citas express', tenía grupos en redes sociales con numerosos seguidores, promocionaba a las mujeres para servicios sexuales, lo que permitía que los clientes fueran a recogerlas y luego las devolvieran". El jefe policial también mencionó un vínculo operativo con un comercio identificado como “El Faraón”.

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Repatriaron a la adolescente argentina rescatada en Bolivia

La joven argentina víctima de trata, tráfico de personas y explotación sexual fue repatriada al país este jueves en el marco de un operativo coordinado entre organismos de seguridad y áreas de protección de Argentina y Bolivia.

De acuerdo con el informe policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se desarrolló en el Puente Internacional de San José de Pocitos, ubicado en el límite fronterizo entre ambos países, donde la adolescente fue entregada a su madre.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba con conjunto con la División Trata de Personas de la Policía de Salta.

NG/AF