Detuvieron en Brasil a un coronel acusado de planear un golpe de Estado contra Lula

Un coronel del Ejército de Brasil fue detenido este domingo por la Policía Federal brasileña. Se lo acusa de haber organizado una reunión de militares para preparar un golpe de Estado y evitar que el actual presidente, Lula da Silva, se hiciera cargo del gobierno, después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en las que fue elegido.

La Policía Federal brasileña arrestó a Bernardo Romao Correa Netto en el Aeropuerto de Brasilia cuando llegaba de Washington, quien había viajado a la capital estadounidense el pasado jueves para ser parte de un curso del Colegio Interamericano de Defensa y regresó el domingo.

El coronel es sospechoso de haber organizado una reunión de oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército para ejecutar un golpe de Estado contra Lula el 28 de noviembre de 2022, un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ganó.

En aquel momento, se desempeñaba como asistente del Comando Militar del Sur y era considerado de confianza del comandante, teniente coronel Mauro Cid, quien tenía una relación cercana con el presidente brasileño de ese entonces, Jair Bolsonaro.

La Policía interceptó conversaciones en su celular que demostrarían que Correa Netto eligió a militares formados en las Fuerzas Especiales conocidas como Kids Pretos para esta reunión, lo que "demuestra la minuciosa planificación para utilizar contra el propio Estado brasileño las técnicas militares para la consumación del golpe".

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes avaló la detención y marcó en su resolución que había un plan para difundir noticias falsas "por parte de las Fuerzas Armadas y otros miembros del grupo criminal para desacreditar el proceso electoral". El propósito era provocar un "ambiente favorable al golpe de estado" y por este motivo se preparó incluso una "carta al comandante del Ejército de oficiales superiores en actividad".

Además, de Walter Braga Netto, fueron objeto de registros los exministros y generales del Ejército Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos, según la prensa brasileña.

También fueron objeto de búsquedas el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.

después de que ciertos extractos fueran publicados en medios brasileños, la Justicia autorizó la divulgación de un video de una reunión de julio de 2022, en la que el entonces presidente dice que “algo hay que hacer antes de las elecciones”, porque si no vencería Lula Da Silva. Para los investigadores, esa prueba suficiente de que el exmandatario sabía que varios de sus colaboradores querían interferir con el desarrollo de los comicios.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pidió a sus ministros, en una reunión de julio de 2022 que actuaran y cuestionaran tanto como fuera posible la legitimidad de las elecciones que iban a celebrarse en octubre. “No podemos dejar que lleguen las elecciones y que pase lo que tiene pinta” que va a pasar, dijo.

“Sabemos que, si reaccionamos después, Brasil se va a sumir en el caos, se va a convertir en una gran guerrilla, en una hoguera. ¿Alguien tiene duda de que la izquierda, como está yendo, va a ganar las elecciones? No tiene sentido que tenga el 80 por ciento de los votos. Ellos van a ganar las elecciones”, dijo Bolsonaro.

El entonces presidente lanzó esa afirmación en la reunión celebrada en el Palacio del Planalto en esa fecha, registrada en un video que la Policía Federal, que lleva adelante una investigación por un supuesto plan golpista llevado adelante por el bolsonarismo, considera una prueba convincente de que Bolsonaro estaba al tanto de las acciones que preparaban algunos de sus aliados y colaboradores. Alexandre de Moraes, quien está a cargo de la investigación por los ataques de ultras en Brasilia el 8 de enero de 2023, autorizó la divulgación del video

Según la policía, en esa hora de grabación queda patente “el arreglo de una dinámica golpista en el ámbito de la cúpula del gobierno”. La grabación muestra a un Bolsonaro visiblemente alterado que no escatima insultos al entonces candidato Luiz Inácio Lula da Silva o a jueces del Tribunal Supremo, como Alexandre de Moraes, Edson Fachín, o Luís Roberto Barroso.

“No podemos dejar que lleguen las elecciones y que pase lo que tiene pinta (...) creo que han llegado a la conclusión. Tenemos que hacer algo antes”, dijo Bolsonaro. “Vamos a tener que actuar”, se escucha decir a Bolsonaro en otro momento de la grabación, en la que también se lo ve reprochar a sus ministros que no parecen querer “cambiar la situación”.

“Nadie quiere cambiar la situación, nadie quiere dar el golpe... Nadie quiere sacar al Ejército a la calle (...) Ya estamos viendo lo que está pasando. ¿Qué estamos esperando?”, se preguntaba.

El abogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, consideró en las redes sociales que las opiniones que aparecen en el video son “absolutamente públicas” y que “forman parte de la democracia”, y descartó que el exmandatario haya abogado por el uso de la fuerza para mantenerse en el poder. En un momento del video, recordó su abogado, Bolsonaro dice que no propone “medidas de fuerza. No es dar tiro, no es poner militares en la calle y prender fuego y ametrallar”.

Operativo y plan

El jueves pasado, la Policía Federal registró la casa de Bolsonaro en Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro, y le retiró el pasaporte. Una medida que también dispuso para sus socios implicados en esta supuesta trama golpista para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022.

La Policía ejecutó una treintena de órdenes de registro y varias detenciones, entre ellas las de antiguos asesores de Bolsonaro, como Filipe Martins y el coronel Marcelo Camara, así como la del mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército, Rafael Martins, en el marco de la operación Tempus Veritatis.

Durante los registros, la Policía también detuvo al presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, al encontrarle un arma de fuego cuyos permisos no estaban en regla

De acuerdo con la investigación, los sospechosos acordaron difundir teorías infundadas de fraude en las elecciones de 2022, antes de que se celebraran, con el objetivo de legitimar una intervención militar posterior.

La trama constaría de dos partes, una primera llevada a cabo por las llamadas “milicias digitales”, encargadas de difundir a través de los medios y las redes sociales las supuestas irregularidades del proceso electoral, mientras que en la segunda, que contaría con el aval de algunos militares, se concretaría la asonada.

La investigación de la Policía halló un “borrador” golpista en el que se contemplaban los arrestos de los jueces del Tribunal Supremo Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, así como el del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.

La Policía sostiene que Bolsonaro pidió retirar los nombres de Pacheco y Mendes, no así el de De Moraes, cuya agenda estaba detallada en ese borrador para que pudiera ser en todo momento seguido y en caso de golpe, arrestado.

Asimismo, descubrieron que los militares afines presionaron a los que se mostraban contrarios y que el entonces asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid –su nombre aparece en otras causas que implican al expresidente–, recibió 100.000 reales (18.000 euros) para sufragar los gastos que pudieran ir surgiendo.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, evitó pronunciarse sobre las investigaciones debido a su investidura, pero confió en que las autoridades harán su mejor trabajo para hacer cumplir las leyes del país.

“Es muy difícil para un presidente de la República pronunciarse sobre un operativo de la Policía Federal que se desarrolla en secreto. Espero que no se produzcan excesos y se aplique el rigor de la ley. Sabemos de los ataques a la democracia. Necesitamos saber quién financió los campamentos. Esperemos las investigaciones”, escribió Lula en las redes sociales.

Después, en una entrevista con radio Itatiaia, el presidente de Brasil comentó: “El ciudadano [Bolsonaro] que estaba en el gobierno no estaba preparado para ganar, no estaba preparado para perder, no estaba preparado para irse (…) Debe haber participado en la construcción de este intento de golpe. No creo que hubiera sucedido sin él”.

