La variante sudafricana asusta en el mundo, que cierra sus fronteras a viajeros de esa región

Una nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, aparentemente muy contagiosa, provocó que varios países europeos, donde la pandemia se recrudece, y Estados Unidos, decidieran ayer cerrar sus puertas a los viajeros procedentes de varios Estados del sur de África, pese al rechazo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la definió como “variante preocupante”, y horas antes de detectarse el primer caso en Bélgica.

El primer país en blindarse fue Reino Unido, que anunció el jueves que prohibirá la entrada de personas procedentes de seis países de África: Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana y Esuatini (o Suazilandia) a partir del viernes. Ayer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que propondrá “activar el freno de emergencia para interrumpir los vuelos procedentes de la región del sur de África”, pero varios países, como Alemania, Francia e Italia, no esperaron el visto bueno de Bruselas.

La variante B.1.1.529 tiene un número “extremadamente elevado” de mutaciones y “podemos ver que tiene un potencial muy alto de propagación”, avisó el jueves el virólogo brasileño Tulio de Oliveira, basado en Sudáfrica y director del KRISP, un centro especializado en el estudio del coronavirus.

Sudáfrica registró hasta ahora 22 casos de esta variante, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. También se registraron casos en el vecino Botsuana, en Hong Kong y en Israel.

Primer caso de la variante en Bélgica. Las medidas de los países europeos se tomaron justo antes de que Bélgica detectara el primer caso de la nueva variante en su territorio. “Tenemos un caso confirmado de esta variante. Se trata de alguien que vino del extranjero y dio positivo el 22 de noviembre y no estaba vacunado”, dijo el ministro de Salud belga Frank Vandenbroucke.

La OMS no respalda las restricciones de viaje anunciadas por los países europeos, explicó su portavoz, Christian Lindmeier. La organización desaconseja por el momento cerrar fronteras. “Permítanme reiterar nuestra posición oficial: la OMS recomienda que los países sigan aplicando un enfoque científico y basado en los riesgos. En esta fase, no se recomienda la aplicación de restricciones en los viajes”, afirmó el portavoz.

Además, pese a que la calificó como “variante preocupante”, la OMS anunció que harán falta “varias semanas” para entender mejor el “impacto” de esta variante y determinar su virulencia.

El laboratorio alemán BioNTech, aliado de Pfizer, avisó ayer que en caso de que sea necesario, puede “ajustar su vacuna en menos de seis semanas y entregar las primeras dosis en 100 días”. Según indicó su portavoz, la empresa espera tener a más tardar “en dos semanas” los primeros resultados de los estudios que determinarán si la nueva variante es capaz de escapar a la protección de la vacuna, como se afirma. La Agencia Europea de Medicamentos dijo sin embargo que era “prematuro” planificar la adaptación de vacunas a la nueva variante.

El coronavirus ha dejado más de 5,16 millones de muertos en todo el mundo desde su aparición en China a finales de 2019, aunque la OMS estima que las cifras reales podrían ser muy superiores. Europa, que ya superó los 1,5 millones de fallecidos en la pandemia, vive desde hace semanas un preocupante aumento de los casos de covid-19.

La aparición de esta nueva variante provocó que las principales bolsas europeas abrieran con retrocesos superiores al 3% e impulsó a la baja el precio del barril de crudo.

Nuevas restricciones. La noticia de esta nueva variante complica el panorama de Europa, que se encuentra de nuevo en el ojo del huracán de la pandemia. Ayer, el gobierno holandés anunció, luego de que el ministro de Salud, Hugo de Jonge, alertara que los hospitales del país se encuentran al borde del colapso por la nueva ola de contagios, un endurecimiento de las restricciones sanitarias, como el cierre de bares y restaurantes a las cinco de la tarde, y la policía “se prepara” para nuevas manifestaciones y disturbios.

El país, donde ya está en vigor un confinamiento parcial, vivió el fin de semana pasado violentas protestas en diversas ciudades, Róterdam y La Haya, entre ellas.

En Bélgica, el aumento de los casos y de las hospitalizaciones vinculadas al covid es “superior a las previsiones más pesimistas”, según el primer ministro Alexander De Croo, cuyo gobierno anunció nuevas medidas ayer.

A partir del sábado, las discotecas deberán cerrar durante tres semanas. Además, las competiciones deportivas de interior volverán a celebrarse sin público, los cafés y restaurantes tendrán que cerrar a las 11 de la noche y los clientes deberán permanecer sentados, con un máximo de seis por mesa.

En Francia, el gobierno también realizó anuncios sanitarios el jueves, dirigidos a acelerar la vacunación y a incrementar las precauciones para evitar el aumento de contagios.

Temen que la nueva cepa eluda las vacunas

ANSA

La nueva variante de coronavirus puede eludir las vacunas y su difusión es un factor “muy preocupante”, dijo ayer el ministro de Sanidad británico, Sajid Javid, ante la Cámara de los Comunes.

“Debo subrayar que esta es una situación de rápido cambio y permanece un alto grado de incertidumbre”, agregó.

La nueva variante es la más significativa descubierta hasta ahora por los científicos, afirmó un alto funcionario sanitario del Reino Unido. Los científicos temen que la variante, conocida como B.1.1.529, puede ser más transmisible y más capaz de eludir las vacunas.

“Esta es la variante más significativa que hemos encontrado hasta hoy y hay en curso búsquedas urgentes para saber más sobre su transmisibilidad, gravedad y susceptibilidad a las vacunas”, dijo Jenny Harries, responsable de la Agencia para la Seguridad Sanitaria del Reino Unido (Ukhsa).

Los científicos están examinando “qué acciones de salud pública pueden limitar el impacto de B.1.1.529”.

La OMS debía decidir si se está frente a una variante “de interés” o “de preocupación”, y eligió esta última, pero advirtió que harán falta varias semanas para saber qué significa potencialmente en términos de contagiosidad e impacto sobre diagnóstico, terapias y vacunas.

Para el ministro de Salud británico, ya de las primeras indicaciones surgió que las actuales vacunas “podrían ser menos eficaces” contra la nueva variante de Covid.

Israel, donde ya se detectó un caso de la nueva variante, está “al borde de una emergencia”, dijo el premier Naftali Bennett, que pidió a todos que “estén listos para trabajar 24 horas sobre 24”.

El gobierno de Sudáfrica rechaza la prohibición de viajes

AGENCIAS

El ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Phaala, lamentó ayer las “injustificadas” prohibiciones de viaje de la comunidad internacional contra el país tras el hallazgo y la propagación de la nueva variante nu del coronavirus. Phaala aseguró que esta cadena de reacciones “instintivas” contravienen las “normas y los estándares” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y declaró que el país ha actuado con “transparencia”. Según el ministro, los países están buscando “chivos expiatorios” para la pandemia actual, y que recordó que Sudáfrica está experimentando un aumento de casos, aunque su tasa de contagios es más lenta que otros países. “No queremos repartir culpas. Si atendemos a la forma en que se mueve el virus no es inconcebible que esta variante pueda haber surgido en otros países”, sostuvo. “De verdad que esto no tiene ningún sentido”, reiteró el ministro antes de añadir que muchos de los países que han tomado esta decisión se encuentran combatiendo nuevas olas de contagios. En particular, Phaala criticó la restricción impuesta por Reino Unido, que describió como “unilateral”, y reiteró que los científicos no han encontrado indicios de que esta variante sea responsable de enfermedades graves, ni que, de momento, sea más contagiosa.

No obstante, y en la misma comparecencia, una alta fuente del ministerio de Salud sudafricano admitió la importancia de que la OMS la haya declarado “variante preocupante”.