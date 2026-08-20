León XIV emprende una histórica visita al enclave estatal mas antiguo de Europa

El papa León XIV encarará este fin se semana un viaje santoral de alto impacto simbólico e institucional en la República de San Marino, un pequeño enclave soberano de apenas 35.000 habitantes en el norte de la península itálica. Allí tendrá encuentros institucionales, actos y reuniones claves, previo a participar en el Meeting por la Amistad entre los Pueblos en la vecina localidad de Rímini.

Ubicada en la región de la Emilia Romaña, San Marino presenta un sistema político diferente a cualquier otra democracia. La figura de los Capitanes Regentes, un poder ejecutivo integrado por dos jefes de Estado, asumen el poder central, con la particularidad de que cambian de autoridades cada seis meses.

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Esta particularidad constitucional impide de forma tajante la reelección consecutiva de los mandatarios, obligando a un período de espera de tres años para volver a ocupar la máxima responsabilidad del Estado.

Según los cronogramas difundidos por el Vaticano, el traslado del pontífice comenzará a las 8:00 de la mañana del sabado, hora en que despegará en helicóptero desde la Santa Sede. Al llegar al enclave, se desplazará de inmediato hacia la Piazza dela Libertá para dar inicio a los actos protocolares.

El arribo al Palazzo Pubblico incluirá la firma del Libro de Invitados Ilustres y una recepción formal de los Capitanes Regentes. A las 10:40, el papa encabezará una reunión en el Salón del Gran y General Concillio, para luego dirigir un mensaje y saludar a los ciudadanos desde el balcón central de la sede de gobierno.

San Marino

La actividad religiosa en el microestado, de apenas 61 kilómetros cuadrados, alcanzará su punto cumbre a las 11:15, cuando León XIV presida un momento de adoración eucarística en la Basílica de San Marino. Posteriormente, se estima un saludo a las delegaciones diplomáticas y a los fieles congregados antes de realizar una visita privada en el Monasterio de San Antonio de Padua en Pennabili.

Durante el bloque vespertino de la gira, León XIV se trasladará hacia la ciudad costera italiana de Rímini. Allí, el Pontífice visitará la denominada Aldea Infantil y pronunciará discurso magistral en el Gran Auditorio ante unas 10.000 personas.

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La agenda de la tarde continuará con un encuentro en la Catedral de Rímini a las 17:30, donde mantendrá un espacio de contención con personas enfermas, personas con discapacidad y beneficiarios asistidos por la organización Cáritas. A las 18:30, presidirá la Santa Misa en la Piazzale del Porto.

El viaje concluirá formalmente pasadas las 20:00, cuando la delegación papal inicie los preparativos para abordar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad del Vaticano, donde se aguarda su arribo definitivo hacia las 21:00.

El vínculo entre la Santa Sede y San Marino cuenta con valiosos antecedentes. Pontífices como Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2011 realizaron visitas de Estado a la pequeña nación.

BGD