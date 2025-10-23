El presidente de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva, confirmó este miércoles que será candidato en las elecciones presidenciales de 2026. El anuncio se produjo en una conferencia de prensa durante su visita de Estado a Indonesia. Así puso fin a meses de rumores acerca de la posibilidad de esta postulación, la séptima desde 1989.

Lula sostuvo que, a pesar de su edad, su energía es suficiente para continuar en la contienda. “Tengo 80 años, pero pueden estar seguros de que tengo la misma energía que tenía cuando tenía 30. Y voy a postularme para un cuarto mandato en Brasil”, declaró ante la prensa en Yakarta.

El líder mandatario señaló que, si bien su mandato actual termina a finales de 2026, él está “preparado para disputar otras elecciones”. Si ganara, gobernaría Brasil hasta fines de 2030. Al momento de dejar la presidencia, tendría 85 años.

Lula comenzó su tercer mandato en 2023, después de 13 años fuera del Poder Ejecutivo, y es elegible para postularse otra vez, aunque había anunciado que no lo haría. Antes, había presidido Brasil entre 2003 y 2010, en dos períodos en los que logró que 20 millones de brasileños salieran de la pobreza. La Constitución de Brasil permite que los presidentes sirvan hasta dos mandatos consecutivos.

El anuncio de la candidatura se produjo tras la firma de acuerdos bilaterales con su par indonesio, Prabowo Subianto, sobre temas como energía, minería, agricultura y tecnología. Indonesia es un aliado importante de Brasil como integrante del bloque BRICS, que incluye también a Rusia, China y Sudáfrica, países que hace unos años eran emergentes pero hoy disputan el liderazgo global. Es una alianza valiosa en estos tiempos de guerra arancelaria con Estados Unidos. Lula y Subianto también acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre.

El líder brasileño está viajando por Asia. Luego de su visita a Indonesia, irá a Malasia, donde asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el domingo 26. Este encuentro se celebrará tras una llamada telefónica a principios de este mes, donde buscaron acercar posiciones. Se espera que discutan el arancel comercial del 50% que Trump impuso a Brasil.

En 2022, antes de derrotar a Jair Bolsonaro para ganar un tercer mandato, Lula había dicho que esa campaña sería la última. Argumentó que el país necesitaba una renovación política y también citó su edad como razón para no seguir en el poder. Pero a principios de su mandato actual, comenzó a insinuar que podría postularse otra vez.



Algunos políticos brasileños expresaron preocupación por la edad de Lula y sus recientes problemas de salud. A fines del año pasado, se sometió a una cirugía por una hemorragia cerebral que sufrió después de una caída en el baño. Lula sostiene que se mantiene saludable y con mucha energía, y suele compartir videos de sus entrenamientos físicos en las redes sociales.

Lula es el presidente con más años de servicio en Brasil desde el retorno de la democracia, hace 40 años. Fue obrero metalúrgico, y como sindicalista organizó la huelgas más importantes de la historia del país, que aceleraron la caída de la dictadura. Ya en democracia, fundó el Partido de los Trabajadores y se presentó como candidato en las elecciones de 1989, 1994 y 1998.

Recién en 2002 ganó, y accedió a la presidencia en 2003; en 2006 obtuvo un segundo mandato. Obsesionado por la lucha contra el hambre, lideró una enorme transformación social y económica que llevó a Brasil a convertirse en una potencia mundial. Dejó el mando con enorme popularidad, pero luego fue condenado a prisión por corrupción. Cumplió su sentencia, más tarde anulada por la Justicia, y volvió al poder tras vencer a Jair Bolsonaro en un ajustado ballotage, en 2022. Hoy lidera todas las encuestas para las elecciones de 2026.

